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Новый Дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре предложили назвать в честь Владимира Высоцкого

11 февраля 2019 11:50
94
Новый Дворец спорта на Молодогвардейской в Самаре предложили назвать в честь Владимира Высоцкого
Вместимость трибун составит 5000 мест.

Дворец спорта на Молодогвардейской еще не построили, а жители Самары уже подбирают для него название. В частности, руководство области предложило присвоить новому зданию имя Владимира Высоцкого.

— В 1967 году бард дал в Куйбышеве легендарный концерт. Он прошел во Дворце спорта, который был на месте стройки. Зал был переполнен до отказа, — объяснили самарцы свою инициативу.

В министерствах спорта и строительства Самарской области ответили, что вопрос о присвоении новому Дворцу спорта чьего-либо имени будут обсуждать вместе с жителями. Мнения спросят у представителей не только музыкального, но и спортивного, и театрального сообщества.

Дворец спорта, где более 40 лет назад выступал Высоцкий, снесли в 2017 году. Строительство нового здания стартовало только через год. Здание будет трёхэтажным. Вместимость трибун составит 5000 мест, в том числе 122 в VIP-ложах. Ожидается, что в новом Дворце спорта будут тренироваться хоккеисты и кёрлингисты, пишет 63.ру.



pixabay.com
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