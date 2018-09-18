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Новички "Крыльев Советов" встретятся с болельщиками в Загородном парке Самары

18 сентября 2018 13:50
59
Новички
Всех гостей ждет масса сюрпризов.

В пятницу, 21 сентября состоится презентация новичков ПФК "Крылья Советов", пополнивших наш клуб в летнее трансферное окно. Приглашают всех поклонников нашей команды принять участие в этом мероприятии!

В этот раз встреча пройдет в необычном формате: новички, главный тренер "Крыльев" Андрей Тихонов и генеральный директор клуба Виталий Шашков встретятся с болельщиками на открытом воздухе, в Загородном парке. Всех гостей ждет масса сюрпризов: розыгрыш призов от партнеров клуба, интерактивные площадки, автограф-, фотосессия и свободное общение с представителями нашей команды! Встреча в Загородном парке в "Олимпийской деревне" №2 в 17:30 (ориентир – вход на базу "Крыльев" со стороны Загородного парка). Наличие клубной атрибутики приветствуется. Владельцев клубных абонементов просят иметь при себе клубные карты для участия в розыгрыше от одного из партнеров "Крыльев", сообщается на сайте ФК.


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