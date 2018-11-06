"Нова" сыграла на полуфинальном этапе Кубка России по волейболу

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«Нова» в компании с новосибирским «Локомотивом», ярославским «Ярославичем» и санкт-петербургским «Зенитом», вела борьбу за единственную путевку в «Финал четырех» Кубка России.По ходу турнира волжане уверено переиграли сначала хозяина площадки «Локомотив», а затем и «Ярославич». Судьба единственной путевки решилась в матче с питерским «Зенитом». Несмотря на блестящую игру «Новы» в Новосибирске, фаворитами этой встречи не без оснований считалась команда с берегов Невы. Волжане приложили максимум усилий для победы, но переиграть один из самых богатых российских клубов не получилось. Наградой за старания стала третья партия, в которой «Нова» одолела «Зенит» - 25:23. В итоге со счетом 3:1 путевку в «Финал четырех» завоевал Санкт-Петербург. Следующую игру «Нова» проведет в Самаре в «МТЛ Арене». 10 ноября в рамках 4 тура Суперлиги команда сыграет с красноярским «Енисеем». Начало встречи в 17.00.