Названа дата закрытия велосезона-2018 в Самаре
15 сентября 2018 09:14
116
В воскресенье, 23 сентября в Самаре состоится официальное закрытие летнего велосезона.
Велосипедисты со всего города соберутся в 9 часов утра на площади Славы, чтобы затем поехать от нее колоннами через весь город в сторону Красной Глинки и горнолыжного комплекса "СОК".
В этом году именно в ГЛК состоится финальное мероприятие велопробега (напомним, в предыдущие годы велосипедисты собирались на поляне в лесу).
Программа закрытия велосезона в Самаре 2018:
9:00 - сбор
10:00 - старт велопробега
12:00 - сбор колонны после подъемов Сорокиных хуторов напротив центра "Чайка" (пос. Управленческий)
12:30-13:00 - прибытие в комплекс "СОК" (Красная Глинка)
13:30-18:00 - гонка беговелов, эстафеты, IV этап КВС2018, награждение победителей, отдых на свежем воздухе
Каждый год в закрытии велосезона принимают участие сотни самарских велосипедистов, традиции уже много лет.
Приглашаются все желающие, пишет Самру.ру. Участвовать в велопробеге могут только самарцы старше 14 лет, дети до 18 - в сопровождении родителей.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
22 августа 2018 21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы. ЧМ-2018
560
5 августа 2018 14:20
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург. ЧМ-2018
490
3 августа 2018 11:19
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
450
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7523
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8061
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7821
Спорт в регионе
15 сентября 2018 10:08
В забегах на различные дистанции могут выступить все желающие. Спорт в регионе
19
15 сентября 2018 09:14
Велосипедисты проедут колоннами через весь город в сторону Красной Глинки. Спорт в регионе
115
14 сентября 2018 21:53
Спорт в регионе
294
14 сентября 2018 19:02
Накануне вечером на главном поле стадион "Металлург" состоялся уникальный матч между болельщиками "Крыльев Советов" и ветеранами, а также... Спорт в регионе
299
14 сентября 2018 13:11
В соревнованиях примут участие более 170 спортсменов из 14 субъектов РФ. Спорт в регионе
221
13 сентября 2018 22:24
В этом сезоне Артём Дзюба забил восемь голов в девяти встречах, включая матчи сборных. Спорт в регионе
3904
13 сентября 2018 16:36
15 сентября, УСЦ «Чайка». Спорт в регионе
166
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
268
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
3456
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
358
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
501
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
619
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
998
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
516
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
616
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1568
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1128
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1212
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1168
Мероприятия