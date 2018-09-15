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Названа дата закрытия велосезона-2018 в Самаре

15 сентября 2018 09:14
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Названа дата закрытия велосезона-2018 в Самаре
Велосипедисты проедут колоннами через весь город в сторону Красной Глинки.

В воскресенье, 23 сентября в Самаре состоится официальное закрытие летнего велосезона.

Велосипедисты со всего города соберутся в 9 часов утра на площади Славы, чтобы затем поехать от нее колоннами через весь город в сторону Красной Глинки и горнолыжного комплекса "СОК".
В этом году именно в ГЛК состоится финальное мероприятие велопробега (напомним, в предыдущие годы велосипедисты собирались на поляне в лесу).

Программа закрытия велосезона в Самаре 2018:

9:00 - сбор
10:00 - старт велопробега
12:00 - сбор колонны после подъемов Сорокиных хуторов напротив центра "Чайка" (пос. Управленческий)
12:30-13:00 - прибытие в комплекс "СОК" (Красная Глинка)
13:30-18:00 - гонка беговелов, эстафеты, IV этап КВС2018, награждение победителей, отдых на свежем воздухе

Каждый год в закрытии велосезона принимают участие сотни самарских велосипедистов, традиции уже много лет.

Приглашаются все желающие, пишет Самру.ру. Участвовать в велопробеге могут только самарцы старше 14 лет, дети до 18 - в сопровождении родителей.

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