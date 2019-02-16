На стадионе "Самара Арене" проходит турнир по киберфутболу
16 февраля 2019 12:09
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16 февраля в VIP-ложе стадиона "Самара Арене" проходит турнир по FIFA 2019 на призы футбольного клуба "Крылья Советов". Победитель соревнований подпишет соглашение с клубом.
Лучшие игроки будут отмечены призами от "Крыльев", а также от партнеров клуба и мероприятия, сообщается на сайте ФК. Помимо этого выиграть ценные призы от "Крыльев Советов" и партнеров турнира можно будет в конкурсах от ведущих мероприятия.
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