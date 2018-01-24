На стадионе "Самара-Арена" заканчивают строительство парника для будущего газона
24 января 2018 14:00
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Временное укрытие для защиты почвы поля стадиона от промерзания практически готово, под тентами начали работать обогреватели для подготовки поля к укладке рулонного газона. Тепловые пушки, не попавшие в кадр на фото, формируют необходимый микроклимат внутри теплицы.
Рулонный газон начнут укладывать весной, и прогрев поля поможет сделать это оперативно.
Напомним, в парнике планируется создать две системы обогрева - внутреннюю (в слоях поля) и наружную.
Сейчас на стадионе продолжается отделка, устройство системы вентиляции, пуско-наладочные работы на ИТП, а также завершается монтаж козырьков зрительских трибун (в этой операции задействованы желтые краны, установленные по периметру поля), пишет СитиТраффик.
Фото: ПСО "Казань"
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