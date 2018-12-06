На стадионе «Самара Арена» готовятся к заключительному матчу в этом году

69

На стадионе «Самара Арена» полным ходом идёт подготовка к заключительному матчу в этом году: уже в ближайшую субботу, в 17-ом туре РПЛ, самарские «Крылья Советов» примут команду «Ростов», сообщает Департамент информполитики региона. Всех приглашают 8 декабря на матч-закрытие 2018 года (12+).