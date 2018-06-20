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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

На самарской набережной проходит спортивный фестиваль #СпортВоВсем

20 июня 2018 09:50
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На самарской набережной проходит спортивный фестиваль #СпортВоВсем
Каждый желающий может посещать площадку независимо от уровня физической подготовки.

На самарской набережной под Полевым спуском во второй раз стартует семейный спортивный фестиваль #СпортВоВсем, организованный Центром спортивной подготовки при поддержке министерства спорта Самарской области.

В этом году спортивный фестиваль пройдет в рамках чемпионата мира по футболу и продлится до 15 июля включительно. Площадка работает ежедневно с 10 утра и до 23 часов. В расписание мероприятий вошли увлекательные мастер-классы, йога, зажигательный фитнес, кроссфит, танцы, лекции о правильном питании, кинопоказы под открытым небом и многое другое.

Организаторы особое внимание уделили самым юным посетителям спортивной площадки, теперь для них есть оборудованная детская зона. А также появился новый шатер с развлечениями, в котором можно весело провести время за игрой в настольный футбол или в настольный теннис и спрятаться от палящего солнца.

Участие в проекте бесплатное. Каждый желающий может посещать площадку независимо от уровня физической подготовки, сообщает Минспорта региона.
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