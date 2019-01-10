На первом сборе "Крылья Советов" сыграют с "Жилиной" и "Ригой"
10 января 2019 13:16
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В рамках первого зарубежного учебно-тренировочного сбора, который пройдет в ОАЭ с 14 по 27 января, "Крылья Советов" проведут несколько контрольных матчей. Уже определены два соперника. 22 января самарцы сыграют с клубом "Жилина" из Словакии. Эта игра пройдет на стадионе "Джебель-Али" в Дубай в 14:00 по самарскому времени.
Следующим соперником нашей команды станет латвийская "Рига". С ней "Крылья" сыграют 26 января в Абу-Даби. Начало этой игры в 16:00, сообщается на сайте ФК.
Напомним, что после отпуска самарцы соберутся в Москве 13 января, где пройдут медосмотр и на следующий день отправятся в ОАЭ.
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