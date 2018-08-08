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На набережной вечером 10 августа состоится легкоатлетический забег «Огни Самары»

8 августа 2018 13:09
67
На набережной вечером 10 августа состоится легкоатлетический забег «Огни Самары»
На старт выйдут 300 участников.

В пятницу, 10 августа в преддверии празднования Дня физкультурника, на Чкаловском спуске на набережной состоится «Ночь физкультурника» – легкоатлетический забег «Огни Самары»
В 22.00 на старт выйдут 300 участников. Дистанция 5 километров. Начало программы для зрителей в 20.00, сообщает Департамент информационной политики региона.
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