На набережной вечером 10 августа состоится легкоатлетический забег «Огни Самары»
8 августа 2018 13:09
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В пятницу, 10 августа в преддверии празднования Дня физкультурника, на Чкаловском спуске на набережной состоится «Ночь физкультурника» – легкоатлетический забег «Огни Самары»
В 22.00 на старт выйдут 300 участников. Дистанция 5 километров. Начало программы для зрителей в 20.00, сообщает Департамент информационной политики региона.
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