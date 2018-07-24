На набережной Самары пройдет заключительный этап Чемпионата России по пляжному футболу

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Со 2 по 5 августа 2018 года на 2-ой очереди Набережной реки Волга (спуск ул. Первомайская) в Самаре состоятся одни из самых престижных соревнований – розыгрыш Кубка России по пляжному футболу.Соревнования проводятся уже девятый раз при поддержке Администрации городского округа Самара. Впервые Кубок России по пляжному футболу разыграли в нашем городе в 2010 году, тогда победу одержала самарская команда «Крылья Советов». Затем в городе каждое лето проходил один из этапов Чемпионатов России по пляжному футболу, в этом году в Самаре пройдет заключительный этап соревнований.По мнению спортивных экспертов, уникальная инфраструктура самарской набережной идеально подходит для проведения пляжных состязаний самого высокого уровня.По зрелищности и накалу эмоций пляжный футбол может дать фору многим видам спорта. Гости и болельщики смогут наблюдать спортивные баталии на самарской набережной и болеть за самарскую команду «Крылья Советов», которая будет играть все дни соревнований, сообщает горадминистрация