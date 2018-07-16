Я нашел ошибку
Главные новости: 
Лазерная нуклеопластика – высокотехнологичная малоинвазивная методика, избавляющая от мучительных болей и возвращающая пациентов к полноценной жизни.
В Самаре проводят уникальные операции по удалению межпозвоночных грыж: позвоночник лечат лазером
Самарский хореограф, обладатель премии Министерства культуры РФ «Душа танца» попала в 10-ку лучших хореографов мира.
Хореограф Эльвира Первова представит Самару на Американском Танцевальном Фестивале (American Dance Festival)
Возникшие якобы в связи с «ведением недобросовестных переговоров» и «обязательствами об эксклюзивности».
Корейская корпорация Hanon Systems пытается взыскать с АвтоВАЗа в судебном порядке убытки
Удивительные факты.
Чем запомнится ЧМ-2018 в России
Крестный ход, в котором примут участие несколько сотен человек, планируется начать в 11:00.
В Самаре ограничат движение транспорта на время проведения крестного хода
В Росавтодоре планировали получить контроль над данным видом рекламы еще в 2017 году, забрав у регионов функции установки и демонтажа наружной рекламы вдоль федеральных трасс.
Росавтодор планирует разработать единые требования к наружной рекламе вдоль трасс
Запущен и сайт, куда жителям предлагается направлять свои предложения.
В Самарской области запускается цикл сессий, по итогам которых определится стратегия развития региона
В ходе проведения акции волонтеры, в состав которых входили и волонтеры серебряного возраста, провели большую работу по благоустройству пешеходной дорожки, покраски малых архитектурных форм и уборке мусора.
В Самарской области на Молодецком кургане прошел всероссийский экологический субботник
сегодня  Понедельник, 16 июля, 17:42
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +33 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/07:
USD 62.29
0.08
EUR 72.47
-0.21
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

На форуме "iВолга" в Самарской области будут сдавать тесты ГТО

16 июля 2018 11:59
110
На форуме
В фестивале примут участие команды из 14 субъектов ПФО.

С 29 по 31 июля в рамках молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» состоится фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В фестивале примут участие команды из 14 субъектов ПФО. Программа фестиваля включает в себя спортивную и тестовую программы.

В рамках спортивной программы пройдут соревнования по следующим видам испытаний:

− бег на 60 м;
− прыжок в длину с места;
– метание спортивного снаряда 500/700г;
− сгибание и разгибание рук в упоре лежа;
− наклон вперед из положения стоя;
– поднимание туловища из положения лежа на спине;
− подтягивание из виса на высокой перекладине.

В рамках тестовой программы фестиваля все участники форума смогут попробовать свои силы в выполнении отдельных видов испытаний комплекса ГТО, сообщает Минспорта региона.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
16 июля 2018  16:48
Удивительные факты.
Чем запомнится ЧМ-2018 в России
Удивительные факты.  ЧМ-2018
86
16 июля 2018  13:56
«Самара Арена» может остаться без федерального финансирования?
«Самара Арена» может остаться без федерального финансирования?
Уже решено, что стадион станет домашним для «Крыльев Советов». ЧМ-2018
147
16 июля 2018  12:28
Самара попала в топ-7 ЧМ-2018 с лучшими болельщиками сборной России
Самара попала в топ-7 ЧМ-2018 с лучшими болельщиками сборной России
Рейтинг составлен по данным опроса туристов в социальных сетях.  ЧМ-2018
131
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7389
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7905
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7711
Весь список
Спорт в регионе
16 июля 2018  14:19
В нем принимали участие около 300 спортсменов из различных регионов страны.
Самарские легкоатлеты завоевали 6 медалей на Кубке России
В нем принимали участие около 300 спортсменов из различных регионов страны.  Спорт в регионе
86
16 июля 2018  12:06
В Самаре играть в футбол стало на треть дешевле
В Самаре играть в футбол стало на треть дешевле
Самым популярным товаром у самарцев оказались бутсы. Спорт в регионе
115
16 июля 2018  11:59
На форуме
На форуме "iВолга" в Самарской области будут сдавать тесты ГТО
В фестивале примут участие команды из 14 субъектов ПФО. Спорт в регионе
109
16 июля 2018  09:59
Честь сборной Самарской области будут защищать сразу 15 сызранских гребцов
Честь сборной Самарской области будут защищать сразу 15 сызранских гребцов
Самара делегировала в сборную лишь двух спортсменов и одного тренера. Спорт в регионе
162
16 июля 2018  09:50
«Крылья Советов» разгромили молодёжную сборную Китая
«Крылья Советов» разгромили молодёжную сборную Китая
Следующие контрольные матчи "Крылья" проведут 19 июля. Спорт в регионе
215
16 июля 2018  08:59
«Гонка Героев» снова состоится в Самаре Мероприятие пройдет 25 августа.
«Гонка Героев» снова состоится в Самаре
Мероприятие пройдет 25 августа. Спорт в регионе
192
14 июля 2018  13:56
Тренер футбольной сборной Украины Андрей Шевченко дал наставнику российской команды Станиславу Черчесову несколько советов перед игрой с Саудовской Аравией. По словам Черчесова, они очень пригодились при подготовке к игре.
Перед матчем с командой Саудовской Аравии Черчесов консультировался со своим украинским коллегой Шевченко
Тренер футбольной сборной Украины Андрей Шевченко дал наставнику российской команды Станиславу Черчесову несколько советов перед игрой с Саудовской Аравией.... Спорт в регионе
445
Весь список


Видео
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
328
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
396
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
576
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
2110
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2554
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
1066
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1001
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
973
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2687
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1746
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2915
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
290
Весь список

Мероприятия
В Самаре ограничат движение транспорта на время проведения крестного хода
«Гонка Героев» снова состоится в Самаре
Самарцев приглашают в Струковский парк на концерт духового оркестра
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда