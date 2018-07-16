На форуме "iВолга" в Самарской области будут сдавать тесты ГТО

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С 29 по 31 июля в рамках молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» состоится фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).В фестивале примут участие команды из 14 субъектов ПФО. Программа фестиваля включает в себя спортивную и тестовую программы.В рамках спортивной программы пройдут соревнования по следующим видам испытаний:− бег на 60 м;− прыжок в длину с места;– метание спортивного снаряда 500/700г;− сгибание и разгибание рук в упоре лежа;− наклон вперед из положения стоя;– поднимание туловища из положения лежа на спине;− подтягивание из виса на высокой перекладине.В рамках тестовой программы фестиваля все участники форума смогут попробовать свои силы в выполнении отдельных видов испытаний комплекса ГТО, сообщает Минспорта региона.