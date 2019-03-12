На "Самара Арене" в дни матчей "Крыльев" теперь работают детские комнаты KS Kids
12 марта 2019 14:02
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В дни домашних матчей футбольного клуба "Крылья Советов" на стадионе "Самара Арена" теперь работают две детские комнаты, расположенные в скайбоксах на трибунах A и C. На трибуне А это скайбокс S318, на трибуне C – скайбокс S332.
На матче "Крылья Советов" – "Енисей" комнаты уже пользовались спросом болельщиков, а детей развлекал маскот клуба – Крыс Лютик.
Вход в детские комнаты для юных болельщиков, родители которых приобрели билеты или имеют абонемент в зону гостеприимства (VIP A105-107, S-скайбоксы и 4 этаж трибун A и C). Родителям при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение), сообщается на сайте ФК.
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