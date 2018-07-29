На «Самара Арене» планируют разместить спортивные и восстановительные центры, танцевальные школы
29 июля 2018 10:49
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На территории стадиона «Самара Арена» хотят разместить несколько дополнительных спортивных объектов. Об этом сообщил руководитель департамента по организации подготовки в ЧМ-2018 и развития объектов спортивного назначения Министерства спорта Самарской области Виталий Иванов.
— Футбольная арена должна стать многофункциональным центром не только для спортивных, но и развлекательных и выставочных мероприятий, — рассказал Виталий Иванов. — Здесь могут появиться спортивные, восстановительные центры, велотрек, центр водных видов спорта. Окончательная концепция будет готова 30 ноября.
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров предложил подготовить проект на 2 недели раньше, к 15 ноября. По его словам, необходимо развивать не только спортивное направление. Глава региона напомнил, что здесь хотели разместить парк развлечений.
— Нельзя допускать деградации территории. Нужен проект на долгосрочную перспективу, — пояснил Дмитрий Азаров.
Содержание «Самара Арены» будет обходиться 500 миллионов рублей в год. Планируется, что здесь свои домашние матчи будет проводить команда «Крылья Советов», которая в прошлом сезоне вышла в Премьер-лигу российского футбола.
Кроме того, здесь хотят разместить фитнес-центр, танцевальные школы, центр спортивной медицины и паралимпийского спорта, пишет 63.ру.
Фото: pixabay.com
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