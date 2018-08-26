Молодежные "Крылья Советов" одержали победу над "Енисеем"
26 августа 2018 11:58
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"Крылья Советов" на выезде обыграли "Енисей" (2:0) в матче 5-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги. Автором дубля стал защитник гостей Никита Котин.
Для самарцев эта победа стала второй подряд. Красноярцы, в свою очередь, потерпели второе поражение кряду, сообщает Спорт-экспресс.
Фото pixabay.com
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