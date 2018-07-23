Молодежная сборная России по волейболу выиграла чемпионат Европы U-20, в составе - самарский игрок

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В составе национальной команды золото чемпионата Европы завоевал игрок самарской «Новы» Фаннур Каюмов. В финале прошедшего в Голландии турнира волейболисты сборной России обыграли сверстников из Чехии со счетом - 3:2 (18:25, 25:13, 21:25, 25:18, 18:16). Игра получилась яркой и захватывающей. Россияне проигрывали по партиям 0-1 и 1-2, а на тай-брейке уступали в счете 10:12, однако одержали волевую победу. По ходу турнира сборная России выиграла 6 из 7 матчей.На групповом этапе россияне обыграли Турцию (3:1), Италию (3:2), Францию (3:2) и Бельгию (3:1), уступив Польше (2:3), а в полуфинале были сильнее Голландии (3:1). Победа на чемпионате Европы обеспечила нашей команде путевку на чемпионат Мира 2019 (U-21).