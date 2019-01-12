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Молодежка "Крыльев Советов" вышла из отпуска

12 января 2019 12:01
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Молодежка
Футболисты начали с пробежки в Загородном парке.

Сегодня молодежный состав "Крыльев Советов" возобновил тренировочные занятия после отпуска и начал подготовку к весенней части молодежного Первенства РПЛ.

После прохождения медосмотра игроки и тренерский штаб команды собрались на клубной базе. Первое занятие включало в себя разогревающую пробежку в Загородном парке и последующую тренировку с мячами на синтетике.

В общей группе под руководством тренерского штаба Владимира Кухлевского, Василия Мазура, Динара Шарипова и Алексея Канунникова в данный момент тренируются 30 игроков. В их числе футболисты, которые прибыли на просмотр. Голкипер молодежного состава Богдан Овсянников отправится на зарубежный сбор в ОАЭ с основным составом "Крыльев".

Первый учебно-тренировочный сбор молодежки "Крыльев" продлится до 26 января. Тренироваться подопечные Владимира Кухлевского будут на клубной базе, а также на главном поле стадиона "Металлург". В рамках сбора запланировано четыре контрольных матча.

pixabay.com
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