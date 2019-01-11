Молло и Надсон ушли из самарских «Крыльев Советов»
11 января 2019 10:27
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Кадровые рокировки в самарских «Крыльях Советов» в самом разгаре: несколько игроков уже ушли, но в ближайшее время появятся новые. По словам директора по развитию команды Александра Шикунова, Йоан Молло и Жозе Надсон расстались с клубом. Но слухи об уходе Александра Соболева оказались ложными, сообщает ТРК "Терра".
- Это молодой, перспективный футболист. Пусть проявляет себя и выгрызает место в составе. Ничего в жизни просто так не даётся, - считает Александр Шикунов.
Также на трансфер выставлены полузащитники Евгений Башкиров и Алан Чочиев, клуб занимается их трудоустройством. Кроме того, уже известно, что «Крылья» согласовали трансфер полузащитников «Спартака» Джано Ананидзе и Артема Тимофеева, а также хавбека Александра Самедова, пишет championat.com.
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