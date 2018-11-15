Миодраг Божович: В эту двухнедельную паузу нам можно хорошо поработать

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Главный тренер рассказал о своем отношении к перерывам на матчи сборных и ближайших планах по работе с молодежным составом "Крыльев Советов", сообщается на сайте ФК.– Расскажите подробнее о прошедшем совещании РПЛ, какую позицию озвучили "Крылья"?– Обсуждали программу на следующий год, говорили о введении техники VAR – это поддерживают все тренеры, а также о формировании чемпионата молодежных команд. Говорили о календаре – это всегда сложно, потому что нужно подстраиваться под Лигу Чемпионов и Лигу Европы, матчи сборных.– Как будет проходить подготовка к матчу со "Спартаком"?– Будем тренироваться и готовиться. Как любят говорить здесь в России – есть над чем работать. Надеемся, что наши травмированные игроки восстановятся до игры со "Спартаком". На отсутствие ребят, уехавших в сборные, жаловаться не стоит. В этот раз их у нас всего двое – Антон и Шейдаев, но будет только хорошо, если больше наших игроков будут вызываться в национальные команды.– Как относитесь к таким двухнедельным паузам в чемпионате, связанным с международными играми?– Командам, в которых не так много сборников, можно хорошо поработать в такие паузы. Труднее тем, у кого почти весь состав разъезжается. Думаю, им это не на пользу.– Молодежная команда "Крыльев" в этом сезоне выступает хорошо. Будут ли привлечены игроки "молодежки" к тренировкам с основой?– Мы уже обсудили с тренером молодежного состава Владимиром Кухлевским, что несколько ребят из их команды будут с нами на сборах. Но это должны быть те, кому тренировки и работа с основой пойдут на пользу, чтобы ребята могли и помочь нам, и сами развивались. Однозначно будем работать с молодежью.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"