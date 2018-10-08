Миодраг Божович: "Крылья Советов" в еврокубках через два года? А почему нет?"
8 октября 2018 11:46
56
Эксклюзивное интервью нового главного тренера самарской команды Миодрага Божовича опубликовал "Спорт-Экспресс".
– Когда вам поступило предложение от "Крыльев"?
– На прошлой неделе, в выходные.
– Недолго думали?
– Да. Мне понравился вариант. Контракт на 2,5 года, задача – создать новую команду, которая за два года сможет побороться за место в еврокубках.
– Самарцам, на ваш взгляд, по силам попасть в Лигу Европы?
– Почему нет? Если все будет нормально с инфраструктурой, условиями, то, думаю, все возможно. Просто надо правильно работать и двигаться постепенно к этой цели.
– В субботу вы наблюдали за матчем с "Динамо" с трибуны. Как вам футбол в исполнении "Крыльев"?
– Не могу сказать, что это была очень красивая игра. Но с точки зрения турнирной таблицы на первом месте для команды все-таки стоял результат. Она набрала три очка, и я очень доволен.
– Вы давали установку перед матчем?
– Нет. Встретился с футболистами за день до матча, пообщался с ними. Поговорил с тренером Владимиром Кухлевским. Вот он и давал установку на игру с динамовцами.
– Какого футбола ждать от ваших "Крыльев"?
– Любая команда действует так, как ей позволяет соперник. Будем стараться чуть быстрее атаковать, двигаться. Наверное, нужно добавить в агрессии. Посмотрим, как получится. Против "Динамо" ребята показали, что могут биться. Желание и самоотдача мне понравились. Это очень важно. Видно, что у "Крыльев" есть характер!
– Игоря Семшова звали в свой тренерский штаб?
– Приглашал, но у Игоря сейчас своя работа – работает с командой во втором дивизионе, поэтому не смог ответить согласием. Семшов посчитал неправильным оставить своих игроков. И я его понимаю.
– Ваш предшественник Андрей Тихонов – легенда российского футбола, его многие любят. У вас нет опасения, что болельщики "Крыльев" не сразу признают вас после его ухода?
– Знаю, что Тихонов действительно легендарная личность, народный любимец. Помню его как отличного игрока. Но что я могу сделать в этой ситуации? Я Андрея не убирал. Какие ко мне могут быть вопросы? Работаю там, куда меня приглашают, если предложение устраивает. Так случилось и с "Динамо", куда пришел после Кобелева. Таковы особенности нашей профессии… Думаю, что у Андрея еще обязательно будет шанс. Сколько раз меня убирали, сколько раз сам уходил… Тренер живет с маленьким чемоданом, наполовину открытым.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
22 августа 2018 21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы. ЧМ-2018
699
5 августа 2018 14:20
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург. ЧМ-2018
550
3 августа 2018 11:19
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
545
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7554
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8109
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7868
Спорт в регионе
8 октября 2018 11:46
Эксклюзивное интервью нового главного тренера самарской команды Миодрага Божовича. Спорт в регионе
55
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
95
7 октября 2018 17:27
Воспитанница сызранской школы тхэквондо поднялась на третью ступень пьедестала почета в турнире, по итогам которого спортсмен получает рейтинговые очки для... Спорт в регионе
208
6 октября 2018 18:55
Волжане сегодня показали хорошую игру и порадовали своих преданных болельщиков! Спорт в регионе
344
6 октября 2018 18:20
Директор по развитию самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Шикунов рассказал об отставке главного тренера команды Андрея Тихонова и... Спорт в регионе
309
6 октября 2018 18:10
"Я горжусь тем, что буду работать в ФК "КС", отметил Миодраг Божович. Спорт в регионе
349
6 октября 2018 18:07
Следующий матч "Крылья" проведут 20 октября в Екатеринбурге против местного "Урала". Спорт в регионе
320
Видео
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
95
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
501
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
443
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
843
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15846
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
873
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
441
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1009
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1045
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2095
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1525
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1684
Мероприятия