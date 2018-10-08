Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Тольятти молодых людей задержали за кражу автомашины
В Тольятти молодых людей задержали за кражу автомашины
Зимой более 400 единиц спецтехники будут обслуживать самарские улицы Химические реагенты и песчано-солевая смесь закуплены в полном объеме.
Зимой более 400 единиц спецтехники будут обслуживать самарские улицы
Дмитрий Азаров предложил придумать Фрунзенскому мосту в Самаре новое название
Дмитрий Азаров предложил придумать Фрунзенскому мосту в Самаре новое название
В Похвистнево задержали двоих уличных грабителей из Оренбургской области Им грозит лишение свободы на срок до семи лет.
В Похвистнево задержали двоих уличных грабителей из Оренбургской области
Миодраг Божович:
Миодраг Божович: "Крылья Советов" в еврокубках через два года? А почему нет?"
В Кардиффе после полумарафона скончалось два бегуна У обоих произошла остановка сердца.
В Кардиффе после полумарафона скончалось два бегуна
Защитное сооружение гражданской обороны на НФС-2 стало лучшим в Самаре
Защитное сооружение гражданской обороны на НФС-2 стало лучшим в Самаре
В Сызрани жена случайно убила мужа, пытаясь отобрать у него нож
В Сызрани жена случайно убила мужа, пытаясь отобрать у него нож
сегодня  Понедельник, 8 октября, 12:32
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +16 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 08/10:
USD 66.63
0.42
EUR 76.66
0.61
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Миодраг Божович: "Крылья Советов" в еврокубках через два года? А почему нет?"

8 октября 2018 11:46
56
Миодраг Божович:
Эксклюзивное интервью нового главного тренера самарской команды Миодрага Божовича.

Эксклюзивное интервью нового главного тренера самарской команды Миодрага Божовича опубликовал "Спорт-Экспресс".

– Когда вам поступило предложение от "Крыльев"?

– На прошлой неделе, в выходные.

– Недолго думали?

– Да. Мне понравился вариант. Контракт на 2,5 года, задача – создать новую команду, которая за два года сможет побороться за место в еврокубках.

– Самарцам, на ваш взгляд, по силам попасть в Лигу Европы?

– Почему нет? Если все будет нормально с инфраструктурой, условиями, то, думаю, все возможно. Просто надо правильно работать и двигаться постепенно к этой цели.

– В субботу вы наблюдали за матчем с "Динамо" с трибуны. Как вам футбол в исполнении "Крыльев"?

– Не могу сказать, что это была очень красивая игра. Но с точки зрения турнирной таблицы на первом месте для команды все-таки стоял результат. Она набрала три очка, и я очень доволен.

– Вы давали установку перед матчем?

– Нет. Встретился с футболистами за день до матча, пообщался с ними. Поговорил с тренером Владимиром Кухлевским. Вот он и давал установку на игру с динамовцами.

– Какого футбола ждать от ваших "Крыльев"?

– Любая команда действует так, как ей позволяет соперник. Будем стараться чуть быстрее атаковать, двигаться. Наверное, нужно добавить в агрессии. Посмотрим, как получится. Против "Динамо" ребята показали, что могут биться. Желание и самоотдача мне понравились. Это очень важно. Видно, что у "Крыльев" есть характер!

– Игоря Семшова звали в свой тренерский штаб?

– Приглашал, но у Игоря сейчас своя работа – работает с командой во втором дивизионе, поэтому не смог ответить согласием. Семшов посчитал неправильным оставить своих игроков. И я его понимаю.

– Ваш предшественник Андрей Тихонов – легенда российского футбола, его многие любят. У вас нет опасения, что болельщики "Крыльев" не сразу признают вас после его ухода?

– Знаю, что Тихонов действительно легендарная личность, народный любимец. Помню его как отличного игрока. Но что я могу сделать в этой ситуации? Я Андрея не убирал. Какие ко мне могут быть вопросы? Работаю там, куда меня приглашают, если предложение устраивает. Так случилось и с "Динамо", куда пришел после Кобелева. Таковы особенности нашей профессии… Думаю, что у Андрея еще обязательно будет шанс. Сколько раз меня убирали, сколько раз сам уходил… Тренер живет с маленьким чемоданом, наполовину открытым.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
22 августа 2018  21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.
Пиво, раки, набережная и гостеприимство самарцев: что больше всего понравилось иностранцам в областной столице
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.  ЧМ-2018
699
5 августа 2018  14:20
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.
Больше всего фанатов приехали на ЧМ-2018 из Китая, США и Мексики
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.  ЧМ-2018
550
3 августа 2018  11:19
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
545
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7554
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8109
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7868
Весь список
Спорт в регионе
8 октября 2018  11:46
Миодраг Божович:
Миодраг Божович: "Крылья Советов" в еврокубках через два года? А почему нет?"
Эксклюзивное интервью нового главного тренера самарской команды Миодрага Божовича. Спорт в регионе
55
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
95
7 октября 2018  17:27
Воспитанница сызранской школы тхэквондо поднялась на третью ступень пьедестала почета в турнире, по итогам которого спортсмен получает рейтинговые очки для выступления на европейских и мировых соревнованиях.
Сызранская тхэквондистка стала призером Международного турнира Riga Open в Прибалтике
Воспитанница сызранской школы тхэквондо поднялась на третью ступень пьедестала почета в турнире, по итогам которого спортсмен получает рейтинговые очки для... Спорт в регионе
208
6 октября 2018  18:55
Волжане сегодня показали хорошую игру и порадовали своих преданных болельщиков!
Дмитрий Азаров поздравил игроков "Крыльев Советов"с долгожданной победой
Волжане сегодня показали хорошую игру и порадовали своих преданных болельщиков!  Спорт в регионе
344
6 октября 2018  18:20
Директор по развитию самарского футбольного клуба
Александр Шикунов: через 3 года Божович должен вывести "Крылья Советов" в Лигу Европы
Директор по развитию самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Шикунов рассказал об отставке главного тренера команды Андрея Тихонова и... Спорт в регионе
309
6 октября 2018  18:10
Дмитрий Азаров провёл встречу с новым тренером ФК "Крылья Советов" Миодрагом Божовичем
Дмитрий Азаров провёл встречу с новым тренером ФК "Крылья Советов" Миодрагом Божовичем
"Я горжусь тем, что буду работать в ФК "КС", отметил Миодраг Божович.  Спорт в регионе
349
6 октября 2018  18:07
Следующий матч
Гол Корниленко принес "Крыльям" победу над "Динамо" – 1:0
Следующий матч "Крылья" проведут 20 октября в Екатеринбурге против местного "Урала".   Спорт в регионе
320
Весь список


Видео
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
95
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
501
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
443
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
843
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15846
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
873
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
441
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1009
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1045
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2095
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1525
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1684
Весь список

Мероприятия
В Самаре открылась выставка «Солдаты Самары. 1918 год»
В Самаре впервые пройдет Всероссийская научная конференция «XXI Уральское археологическое совещание»
СОУНБ представляет книжно-иллюстративную выставку «От папируса до бумаги: страницы книжной истории»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда