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Минспорта Самарской области рассчиталось с хоккеистами ЦСК ВВС по зарплате за прошлый год

1 марта 2018 12:53
152
Минспорта Самарской области рассчиталось с хоккеистами ЦСК ВВС по зарплате за прошлый год
Продолжается работа по уегулированию оставшейся задолженности.

Министерство спорта Самарской области выплатило игрокам ЦСК ВВС долги по заработной плате за ноябрь и декабрь минувшего года, сообщает ФедералПресс.
«Мы ранее сообщали, что до конца февраля будет погашена часть задолженностей по зарплате игроков хоккейного клуба ЦСК ВВС. Долги за ноябрь и декабрь полностью закрыты. Минспорт СО совместно с руководством клуба продолжает работу по урегулированию оставшейся задолженности», – говорится в сообщении ведомства в Твиттере.

Напомним, недавно ряд СМИ писали о том, что хоккеисты ЦСК ВВС отказались выходить на лед против альметьевского «Нефтяника» из-за долгов по заработной плате. Позже стало известно, что главный тренер Дмитрий Романов и старший тренер Андрей Козлов отстранены от управления командой.
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