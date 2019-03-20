Министерство спорта Самарской области объявило конкурс, посвященный пятилетию со дня возрождения ГТО

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Министерство спорта Самарской области с 20 по 26 марта проводит конкурс, посвященный 5-ти летию со дня возрождения в нашей стране физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Главный приз – абонемент на 3 месяца в фитнес (МТЛ Арена\Ипподром Арена) и 2 комплекта сувенирной продукции с логотипами ГТО.В конкурсе могут принять участие все желающие. Одно из условий - быть зарегистрированным в электронной системе ГТО.С подробностями конкурса можно ознакомиться на официальном аккаунте министерства спорта Самарской области в сети твиттер https://twitter.com/minsport63.Напомним, 24 марта будет отмечаться 5-ти летие со дня возрождения в нашей стране физкультурно-спортивного комплекса ГТО. В 2014 году Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.