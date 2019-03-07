Матч между "Крыльями Советов" и "Оренбургом" может состояться 3 апреля

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- В связи с вылетом фк "Оренбург" из розыгрыша Кубка России, матч 16-го тура "Оренбург" - "Крылья Советов" может быть сыгран 3 апреля, - сообщает ФК в своем твиттере.Речь идет о проигрыше тульскому "Арсеналу" 6 марта в 1/4 финала Кубка России.Напомним, встреча 16 тура должна была состояться 1 декабря, но ее перенесли из-за сильных холодов.