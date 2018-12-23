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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Лыжная база "Чайка" встречала профессиональных спортсменов на Чемпионате и первенстве Самарской области по спринту

23 декабря 2018 11:10
193
Лыжная база
В нем приняло участие более 250 спортсменов со всей области.

22 декабря лыжная база "Чайка" встречала профессиональных спортсменов на Чемпионате и первенстве Самарской области по лыжным гонкам, свободный стиль - спринт. Являясь первым в этом лыжном сезоне, мероприятие стало его открытием! В нем приняло участие более 250 спортсменов со всей области.

В этом сезоне на базе планируется проведение более 50 официальных мероприятий, сообщается в твитере базы.


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