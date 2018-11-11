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Легендарный самарский тренер, отметив 80-летие, продолжает готовить новых чемпионов по дзюдо, пишет priderussia.ru«Секрет долголетия у меня простой, ничего необычного. Помните, как в советской комедии один из героев говорил: «Надо, Федя, надо». Так и я себе каждое утро говорю: «Надо, Коля, надо», а потом иду и делаю.Когда я учился в ФЗО, мы сдавали на разряды, друзья справились с заданием на отлично, а я получил четверку. Конечно, тогда сильно расстроился, но потом понял, что у них руки золотые, а у меня кривые. Но было и другое не менее важное открытие – я на всю жизнь запомнил, что нужно всегда стараться сделать лучше, чем бы ты ни занимался, потому что труд – это основа успеха. Уже после я выучился на киномеханика, работал, но в 1956 году произошло событие, которое изменило мою жизнь – товарищ уговорил записаться в спортивную секцию по борьбе самбо. С этого все и началось.На тренерской работе я с 1961 года, но денег я не получал, приходилось трудиться киномехаником. В этом же году я поступил в Высшую школу тренеров, и вот тут-то мне впервые пригодилось мое наблюдение про труд – я окончил школу с красным дипломом, и в 1964 году был назначен штатным тренером Куйбышевского Областного Совета «Динамо».По натуре я ленивый, наверное, как и мы все, поэтому ежедневно себя приходится преодолевать. Я и ученикам своим говорю: «Если вы, ребята, во время занятий два-три раза не преодолеете себя, то ничего не добьетесь». А вообще, когда научишься преодолевать себя и свои слабости, то поймешь, как бороться с ленью других, а на тренерской работе это очень важно.У меня уже возраст такой серьезный, куча болезней и куча таблеток от них. Утром проснешься – вроде лень, а потом раз-два, вспомнишь про работу, и веселее становится. Раньше у меня было много увлечений – очень любил блиц-шахматы, это первое средство для скорости мышления. Играли с тренерами постоянно, но сейчас в силу возраста круг общения у меня сократился.Сейчас я работаю только с мастерами спорта, время, когда я набирал маленьких детей, прошло. С ними нужно быть и тренером, и воспитателем. В работе с детьми важен тактильный контакт – обнять ребенка, показать ему, потому что мышечные ощущения они остаются. Объяснения забываются, а мышечная память – она на всю жизнь.У меня много учеников, я начинал с самбо, потом стал заниматься дзюдо. Первые мои ученики – чемпионы мира по самбо Алексей Шор и Давид Рудман. В 1973 году они стали первыми чемпионами мира по самбо, соревнования проходили в Тегеране. Потом были Дмитрий Шишкин, Игорь Алехин. По дзюдо тоже много известных имен – Виктор Шабанов, Владимир Кудрявцев, Хабиль Бикташев, а один из последних олимпийский чемпион – Тагир Хайбулаев. Ко мне он пришел уже подготовленным, с хорошей базой, я помог усовершенствовать его знания и умения. Мы общаемся с ним, а когда он бывает в Самаре, то я всегда прошу его о проведении мастер-классов для начинающих спортсменов. Тагир вообще простой парень, я его ставлю в пример своим нынешним ученикам.Я всю жизнь живу и тренирую спортсменов в Самаре. Ученики у меня сильные и всегда были помехой столичным спортсменам, поэтому меня не звали на тренерскую работу ни в Москву, ни в Санкт-Петербург. Разве кому-то нужен конкурент?Труд – основа спорта, но не стоит забывать, что нужны и природные данные, без них очень сложно добиться высшего мастерства. Да, можно стать мастером спорта, призером, но достичь наивысших показателей в спорте можно только благодаря таланту. Талантливый спортсмен виден сразу, у меня, что называется, глаз наметан. Помню, лет 40 назад, у меня был ученик Юра Круглов, небольшой такой до 50 кг. Как-то раз мы с покойной супругой пришли на соревнования. Мы с Галей сидим на одной стороне ковра, а Юра с матерью – на другой. Я показываю супруге – вон, мол, сидит будущий чемпион. Она тогда удивилась, какой из него чемпион – слишком маленький, а я все равно стою на своем – чемпион и все. Так и вышло, Юра стал чемпионом мира по самбо.Я и сейчас наблюдаю за детьми, маленькие, шустренькие бегают – вроде и все есть, но не то, а бывают другие – и не такие шустрые, а раз-два и уже в призерах. Что-то в них есть, какая-то внутренняя сила, талант. Вот когда увидишь такого ребенка, нужно отыскать в нем самое сильное качество – будь то выносливость, концентрация внимания, ловкость, координация или острый ум, вот тогда нужно все свое мастерство направить на развитие этого навыка, чтобы он применял его в спорте. Именно это качество сделает его сильнее всех конкурентов. Несмотря на то, что у меня напряженный график работы, я всегда посещаю все соревнования. Мне интересно видеть развитие спортсменов: вот он маленький еще ковыряется, а потом смотришь – он уже взрослый, самостоятельный спортсмен.Самое сложное в спорте – это дисциплина. Если есть дисциплина, есть результат. Это правило применимо к любой деятельности. Всегда. Результаты в спорте – это совместная работа спортсмена и тренера. Тренер должен верить в ученика и наоборот, если нет доверия – ничего не получится.В нашем роду никогда не было спортсменов. Для меня спорт – это открытие, преодоление себя, изучение человеческого ресурса. Я горжусь, что воспитал таких спортсменов, я состоялся как тренер, это моя большая удача.»