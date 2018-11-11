Я нашел ошибку
Главные новости: 
11 ноября в Париже проходят торжественные мероприятия в честь столетия окончания Первой мировой войны.
Путин и Трамп в Париже обменялись рукопожатиями
По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Тольятти женщина и ее 13-летний сын погибли, выпав из окна квартиры на девятом этаже
Несмотря на волеизъявление жителей полуострова, Украина по-прежнему считает Крым своим.
На Украине вступил в силу закон об уголовном наказании россиян за въезд в Крым
Теперь окровавленная рубашка императора, три платка с его инициалами, форменный мундир и портрет отправятся в Свято-Николаевский собор в Ницце.
России передали окровавленную рубашку убитого императора Александра II
По статистике основная причина «транспортных» пожаров кроется в самих автомобилях - неисправность электрооборудования.
МЧС: Что делать, если загорелся ваш автомобиль
При звонке следует сообщить: что и где произошло, есть ли пострадавшие, свои имя и фамилию.
Как вызвать экстренные службы по мобильному телефону
Школьникам рассказали о пользе здорового образа жизни и занятии спортом, о вреде употребления табака и алкоголя, объяснили, чем опасны эти вредные привычки.
Полицейские Приволжского района встретились с десятиклассниками местной школы
Тольяттинка лишилась сумки в подъезде
Тольяттинка лишилась сумки в подъезде
сегодня  Воскресенье,11 ноября, 15:25
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/11:
USD 66.85
0.63
EUR 75.81
0.14
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Легендарный самарский тренер, отметив 80-летие, продолжает готовить новых чемпионов по дзюдо

11 ноября 2018 11:00
192
Легендарный самарский тренер Николай Петров, отметив 80-летие, продолжает готовить новых чемпионов по дзюдо
Он поделился секретом долголетия и активности.

Легендарный самарский тренер Николай Петров, отметив 80-летие, продолжает готовить новых чемпионов по дзюдо, пишет priderussia.ru

«Секрет долголетия у меня простой, ничего необычного. Помните, как в советской комедии один из героев говорил: «Надо, Федя, надо». Так и я себе каждое утро говорю: «Надо, Коля, надо», а потом иду и делаю.

О первых шагах в спорте

Когда я учился в ФЗО, мы сдавали на разряды, друзья справились с заданием на отлично, а я получил четверку. Конечно, тогда сильно расстроился, но потом понял, что у них руки золотые, а у меня кривые. Но было и другое не менее важное открытие – я на всю жизнь запомнил, что нужно всегда стараться сделать лучше, чем бы ты ни занимался, потому что труд – это основа успеха. Уже после я выучился на киномеханика, работал, но в 1956 году произошло событие, которое изменило мою жизнь – товарищ уговорил записаться в спортивную секцию по борьбе самбо. С этого все и началось.

О начале тренерской деятельности

На тренерской работе я с 1961 года, но денег я не получал, приходилось трудиться киномехаником. В этом же году я поступил в Высшую школу тренеров, и вот тут-то мне впервые пригодилось мое наблюдение про труд – я окончил школу с красным дипломом, и в 1964 году был назначен штатным тренером Куйбышевского Областного Совета «Динамо».

О лени и о работе

По натуре я ленивый, наверное, как и мы все, поэтому ежедневно себя приходится преодолевать. Я и ученикам своим говорю: «Если вы, ребята, во время занятий два-три раза не преодолеете себя, то ничего не добьетесь». А вообще, когда научишься преодолевать себя и свои слабости, то поймешь, как бороться с ленью других, а на тренерской работе это очень важно.

У меня уже возраст такой серьезный, куча болезней и куча таблеток от них. Утром проснешься – вроде лень, а потом раз-два, вспомнишь про работу, и веселее становится. Раньше у меня было много увлечений – очень любил блиц-шахматы, это первое средство для скорости мышления. Играли с тренерами постоянно, но сейчас в силу возраста круг общения у меня сократился.

О тренерской деятельности сейчас

Сейчас я работаю только с мастерами спорта, время, когда я набирал маленьких детей, прошло. С ними нужно быть и тренером, и воспитателем. В работе с детьми важен тактильный контакт – обнять ребенка, показать ему, потому что мышечные ощущения они остаются. Объяснения забываются, а мышечная память – она на всю жизнь.

Об учениках

У меня много учеников, я начинал с самбо, потом стал заниматься дзюдо. Первые мои ученики – чемпионы мира по самбо Алексей Шор и Давид Рудман. В 1973 году они стали первыми чемпионами мира по самбо, соревнования проходили в Тегеране. Потом были Дмитрий Шишкин, Игорь Алехин. По дзюдо тоже много известных имен – Виктор Шабанов, Владимир Кудрявцев, Хабиль Бикташев, а один из последних олимпийский чемпион – Тагир Хайбулаев. Ко мне он пришел уже подготовленным, с хорошей базой, я помог усовершенствовать его знания и умения. Мы общаемся с ним, а когда он бывает в Самаре, то я всегда прошу его о проведении мастер-классов для начинающих спортсменов. Тагир вообще простой парень, я его ставлю в пример своим нынешним ученикам.

О конкуренции

Я всю жизнь живу и тренирую спортсменов в Самаре. Ученики у меня сильные и всегда были помехой столичным спортсменам, поэтому меня не звали на тренерскую работу ни в Москву, ни в Санкт-Петербург. Разве кому-то нужен конкурент?

О труде и таланте

Труд – основа спорта, но не стоит забывать, что нужны и природные данные, без них очень сложно добиться высшего мастерства. Да, можно стать мастером спорта, призером, но достичь наивысших показателей в спорте можно только благодаря таланту. Талантливый спортсмен виден сразу, у меня, что называется, глаз наметан. Помню, лет 40 назад, у меня был ученик Юра Круглов, небольшой такой до 50 кг. Как-то раз мы с покойной супругой пришли на соревнования. Мы с Галей сидим на одной стороне ковра, а Юра с матерью – на другой. Я показываю супруге – вон, мол, сидит будущий чемпион. Она тогда удивилась, какой из него чемпион – слишком маленький, а я все равно стою на своем – чемпион и все. Так и вышло, Юра стал чемпионом мира по самбо.

О развитии главного навыка

Я и сейчас наблюдаю за детьми, маленькие, шустренькие бегают – вроде и все есть, но не то, а бывают другие – и не такие шустрые, а раз-два и уже в призерах. Что-то в них есть, какая-то внутренняя сила, талант. Вот когда увидишь такого ребенка, нужно отыскать в нем самое сильное качество – будь то выносливость, концентрация внимания, ловкость, координация или острый ум, вот тогда нужно все свое мастерство направить на развитие этого навыка, чтобы он применял его в спорте. Именно это качество сделает его сильнее всех конкурентов. Несмотря на то, что у меня напряженный график работы, я всегда посещаю все соревнования. Мне интересно видеть развитие спортсменов: вот он маленький еще ковыряется, а потом смотришь – он уже взрослый, самостоятельный спортсмен.

О самом сложном

Самое сложное в спорте – это дисциплина. Если есть дисциплина, есть результат. Это правило применимо к любой деятельности. Всегда. Результаты в спорте – это совместная работа спортсмена и тренера. Тренер должен верить в ученика и наоборот, если нет доверия – ничего не получится.

Об удаче

В нашем роду никогда не было спортсменов. Для меня спорт – это открытие, преодоление себя, изучение человеческого ресурса. Я горжусь, что воспитал таких спортсменов, я состоялся как тренер, это моя большая удача.»
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
9 ноября 2018  11:00
Россияне оценили работу полиции на ЧМ-2018
Россияне оценили работу полиции на ЧМ-2018
При этом никто из россиян не выбрал варианты "плохо" или "очень плохо". ЧМ-2018
291
27 октября 2018  13:01
Совет ФИФА признал чемпионат мира в России лучшим в истории Об этом говорилось в отчёте, который был принят советом.
Совет ФИФА признал чемпионат мира в России лучшим в истории
Об этом говорилось в отчёте, который был принят советом. ЧМ-2018
538
26 октября 2018  22:43
Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Совет ФИФА признал чемпионат мира в России лучшим в истории
Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.  ЧМ-2018
424
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7615
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8157
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7904
Весь список
Спорт в регионе
11 ноября 2018  11:00
Легендарный самарский тренер Николай Петров, отметив 80-летие, продолжает готовить новых чемпионов по дзюдо
Легендарный самарский тренер, отметив 80-летие, продолжает готовить новых чемпионов по дзюдо
  Легендарный самарский тренер Николай Петров, отметив 80-летие, продолжает готовить новых чемпионов по дзюдо Он поделился секретом долголетия и активности. Спорт в регионе
191
11 ноября 2018  10:02
Баскетбольная «Самара» в Санкт-Петербурге разгромила «Зенит-Фарм»
Баскетбольная «Самара» в Санкт-Петербурге разгромила «Зенит-Фарм»
Теперь команду ждут сразу три подряд домашних матча. Спорт в регионе
132
10 ноября 2018  21:11
Ещё один плюс в копилку побед в полуфинале Кубка России.
Волейбольный клуб «Нова» одержал победу над красноярским «Енисеем» - 3:1
Ещё один плюс в копилку побед в полуфинале Кубка России.  Спорт в регионе
557
10 ноября 2018  19:34
Следующий матч
"Крылья Советов" проиграли "Ахмату" – 1:2
Следующий матч "Крылья Советов" проведут 25 ноября на выезде в Москве против "Спартака".  Спорт в регионе
471
10 ноября 2018  17:56
10 ноября 2018 года. Самара. Стадион
Молодежный состав "Крыльев Советов" обыграл грозненский "Ахмат" – 2:1
10 ноября 2018 года. Самара. Стадион "Металлург".    Спорт в регионе
469
9 ноября 2018  16:44
11 ноября УСЦ «Грация».
В Самаре пройдет Кубок России по киокусинкай каратэ
11 ноября УСЦ «Грация».  Спорт в регионе
339
9 ноября 2018  16:40
За награды боролись более 40 сильнейших шашистов планеты из 24 стран.
Самарец Олег Дашков - бронзовый призер чемпионата мира по шашкам
За награды боролись более 40 сильнейших шашистов планеты из 24 стран.   Спорт в регионе
331
Весь список


Видео
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
211
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
721
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
792
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
767
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
797
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
689
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
631
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
664
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1087
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1445
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1512
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2630
Весь список

Мероприятия
Полицейские Приволжского района встретились с десятиклассниками местной школы
В Самарском театре драмы состоялся бенефис Народного артиста России, лауреата Государственной премии Владимира Борисова
Накануне профессионального праздника Дмитрий Азаров поздравил сотрудников ОВД
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные