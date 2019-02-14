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Кубок мира по сноукайтингу пройдет на Жигулевском море

14 февраля 2019 13:54
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Кубок мира по сноукайтингу пройдет на Жигулевском море
24 февраля параллельно со спортивными баталиями на берегу пройдет фестиваль для болельщиков.

20-24 февраля в самом сердце европейской части России - в городе Тольятти - пройдет Этап Кубка мира по сноукайтингу - SNOW KITE WORLD CUP IKA 2019! Огромная акватория, удобная инфраструктура, достойная организация, все возможные дисциплины зимнего парусного спорта, десятки профессиональных спортсменов и сотня кайтеров-любителей - вот что ждёт гостей этого события!

Изюминкой соревнования в Тольятти по праву можно считать сочетание профессиональных и любительских заездов, а также легендарный Марафон «Жигулёвское море», который проводится по лепестковой системе, позволяющей спортсмену любого уровня попробовать свои силы в борьбе с расстоянием, ветром и собой. Расстояние составляет 45 км по генеральному курсу. В рамках этапа Кубка мира за звание лучших сразятся самые именитые спортсмены из России и других стран. Мастера лыж и сноуборда будут соревноваться в дисциплинах “Курс-рейс”, “Фристайл”, “Марафон” и “Слалом”. Отдельно будет выделен дивизион Tube kite (Стандарт).

В числе уже зарегистрировавшихся участников есть такие звезды современного парусного спорта как Дмитрий Никуличев, Никита Соколов, Мария Букреева, Павел Колабин.

Сразу после профессиональных заездов состоится старт любительских гонок «Жигулёвское море-019». Кайтерам предстоит марафон в классах “Лыжи” и “Сноуборд”, а также массовые фан-гонки. Параллельно с Кубком мира будут проходить детские гонки по специальной дистанции. К слову о последних, год от года детские гонки собирают все больше участников. В 2019 году подрастающее поколение массово представят Тольятти, Новосибирск, Коломна, Ярославль и некоторые другие регионы России! Возможно в недалеком будущем именно эти дети будут представлять нашу страну на Олимпийских играх! Ведь с 2024 года кайтсерфинг включён в программу Олимпиады!

Завершится череда гонок 24 февраля. Именно в этот день параллельно со спортивными баталиями на берегу пройдет фестиваль для болельщиков. Вдоль всей набережной будут работать десятки интерактивных развивающих и развлекательных площадок для всей семьи, а со сцены разыграют сотни призов и подарков. По словам организаторов, семейный фестиваль на берегу гармонично дополнит спортивную часть этапа Кубка мира.

- Мы не первый год практикуем такой подход: на акватории соревнуются кайтеры, а на берегу в то же время проходит фестиваль для болельщиков. Он весьма популярен среди тольяттинцев - ежегодно на него приходит не меньше пяти тысяч человек, плюс несколько сотен иногородних гостей. На наш взгляд, такое соседство здорово подогревает интерес к зимнему парусному спорту, - рассказала руководитель проекта SNOWKITERUSSIA и председатель Оргкомитета соревнования Евгения Котлярова.

Организовать параллельно три события (этап Кубка мира по сноукайтингу, любительские заезды “Жигулёвское море-019” и одноименный фестиваль активного отдыха) в этом году активно помогают партнеры: Министерство спорта Самарской области, Всероссийская федерация парусного спорта, ПАО “КуйбышевАзот”, ПАО “АВТОВАЗ” и компания SKY COOL. Именно благодаря этим организациям сотни спортсменов ощутят силу ветра, сразятся в умении его укрощать и получат массу эмоций от общения с единомышленниками!

Регистрация участников прямо сейчас открыта на сайте https://snowkiterussia.com/
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