Кубок мира по сноукайтингу пройдет на Жигулевском море

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20-24 февраля в самом сердце европейской части России - в городе Тольятти - пройдет Этап Кубка мира по сноукайтингу - SNOW KITE WORLD CUP IKA 2019! Огромная акватория, удобная инфраструктура, достойная организация, все возможные дисциплины зимнего парусного спорта, десятки профессиональных спортсменов и сотня кайтеров-любителей - вот что ждёт гостей этого события!Изюминкой соревнования в Тольятти по праву можно считать сочетание профессиональных и любительских заездов, а также легендарный Марафон «Жигулёвское море», который проводится по лепестковой системе, позволяющей спортсмену любого уровня попробовать свои силы в борьбе с расстоянием, ветром и собой. Расстояние составляет 45 км по генеральному курсу. В рамках этапа Кубка мира за звание лучших сразятся самые именитые спортсмены из России и других стран. Мастера лыж и сноуборда будут соревноваться в дисциплинах “Курс-рейс”, “Фристайл”, “Марафон” и “Слалом”. Отдельно будет выделен дивизион Tube kite (Стандарт).В числе уже зарегистрировавшихся участников есть такие звезды современного парусного спорта как Дмитрий Никуличев, Никита Соколов, Мария Букреева, Павел Колабин.Сразу после профессиональных заездов состоится старт любительских гонок «Жигулёвское море-019». Кайтерам предстоит марафон в классах “Лыжи” и “Сноуборд”, а также массовые фан-гонки. Параллельно с Кубком мира будут проходить детские гонки по специальной дистанции. К слову о последних, год от года детские гонки собирают все больше участников. В 2019 году подрастающее поколение массово представят Тольятти, Новосибирск, Коломна, Ярославль и некоторые другие регионы России! Возможно в недалеком будущем именно эти дети будут представлять нашу страну на Олимпийских играх! Ведь с 2024 года кайтсерфинг включён в программу Олимпиады!Завершится череда гонок 24 февраля. Именно в этот день параллельно со спортивными баталиями на берегу пройдет фестиваль для болельщиков. Вдоль всей набережной будут работать десятки интерактивных развивающих и развлекательных площадок для всей семьи, а со сцены разыграют сотни призов и подарков. По словам организаторов, семейный фестиваль на берегу гармонично дополнит спортивную часть этапа Кубка мира.- Мы не первый год практикуем такой подход: на акватории соревнуются кайтеры, а на берегу в то же время проходит фестиваль для болельщиков. Он весьма популярен среди тольяттинцев - ежегодно на него приходит не меньше пяти тысяч человек, плюс несколько сотен иногородних гостей. На наш взгляд, такое соседство здорово подогревает интерес к зимнему парусному спорту, - рассказала руководитель проекта SNOWKITERUSSIA и председатель Оргкомитета соревнования Евгения Котлярова.Организовать параллельно три события (этап Кубка мира по сноукайтингу, любительские заезды “Жигулёвское море-019” и одноименный фестиваль активного отдыха) в этом году активно помогают партнеры: Министерство спорта Самарской области, Всероссийская федерация парусного спорта, ПАО “КуйбышевАзот”, ПАО “АВТОВАЗ” и компания SKY COOL. Именно благодаря этим организациям сотни спортсменов ощутят силу ветра, сразятся в умении его укрощать и получат массу эмоций от общения с единомышленниками!Регистрация участников прямо сейчас открыта на сайте https://snowkiterussia.com/