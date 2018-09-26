Кто спасет Тихонова? Планировалось, что самарцы начнут сезон намного ярче, чем оно получается на деле
26 сентября 2018 09:23
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Терпение руководства «Крыльев Советов» скоро закончится? Планировалось, что самарцы начнут сезон намного ярче, чем оно получается на деле, пишет sportsdaily.ru. Однако пока игра у подопечных Андрея Тихонова намного лучше результатов. В матче с «Краснодаром» команда с берегов Волги нанесла девять ударов, из которых семь прошли в створ, но ни разу не поразила ворота Станислава Крицюка. Объективности ради, моментам «Крыльев Советов» не хватило осмысленности. Например, не совсем понятен функционал крайних защитников, которые в схеме с тремя центральными защитниками должны принимать активное участие в атаке, однако в большинстве эпизодов они оставались за линией мяча и ждали атак соперника. Зато «быки» выдержали атакующий натиск соперника в первом тайме и использовали ошибки защитников во втором, учинив разгром. Так, «Крылья Советов» проиграли последние два матча с общим счетом 0:7.
Допустим, неудачи на старте сезона можно объяснить обилием новичков, которых еще необходимо вписать в игровую схему. Так, уже Владимир Полуяхтов потерял место в основном составе, хотя в первых матчах ему не было альтернативы. Перспективный форвард Александр Соболев тоже перестал попадать в «старт», а в матче с «Краснодаром» и вовсе не вышел на поле. Наверное, сказалось отсутствие реализации, однако непонятно, почему его заменил Максим Канунников, который и сам не блещет результативностью — последний раз в премьер-лиге 27-летний воспитанник СШОР «Зенит» забивал в декабре 2017 года. Надо ли удивляться, что он не забил «Краснодару»?
В этом сезоне Тихонов испробовал разные варианты: менял схему, менял игроков, ему докупали новых футболистов, как например, Мирала Самарджича. Но полноценных результатов нет. Проблески качественной игры были в матче с «Локомотивом» (0:1) и против «Ростова» (1:0), однако главный тренер не закрепляет локальный успех, а начинает постоянно что-то менять словно кто-то путает ему карты.
До следующей паузы на матчи сборных осталось всего два матча (с «Рубином» и «Динамо»). Руководители наверняка захотят увидеть прогресс в игре, потому что уже в игре с «Краснодаром» их лица, выглядывающие из вип-ложи «Самара Арены», не внушали спокойствие. Пока даже футболистам сложно отстаивать Тихонова, ведь он их постоянно меняет без четкого объяснения причин. Так может довериться тем, с кем он начинал сезон — например, Соболеву, который в свой 21 год, может пригодиться «Крыльям Советов» не только в качестве хорошего бомбардира, но и как вложение в последующую продажу? Тогда Андрею Валерьевичу скажут спасибо за доверие не только руководители, но и сам Соболев в интервью пресс-службе какого-нибудь топ-клуба.
А пока «Крылья Советов» безоговорочно поддерживают только болельщики. Клуб устроил для них уникальную презентацию в парке, где каждый мог не просто посмотреть на своего кумира, а еще и поговорить — не через микрофон — а вживую. Полуяхтов делал шашлык для болельщиков, Виталий Денисов и Рамиль Шейдаев, который по-прежнему проводит время на скамейке запасных — плов, Канунников и Йоан Молло разрисовали детям лица цветами самарского клуба. «Крылья Советов» делает все, чтобы их любили, осталось лишь дело за результатом.
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