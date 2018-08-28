"Крылья Советов" вдесятером проиграли "Енисею"

115

В матче пятого тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на выезде в Тюмени уступили красноярскому "Енисею" – 0:1.Единственный гол самарцы пропустили на 44-й минуте. У красноярцев точный дальний удар в ближний угол с 25 метров нанес Михаил Костюков.Больше половины встречи "Крылья" провели в меньшинстве. На 35-й минуте вторую желтую карточку у нашей команды получил Олег Ланин.Следующий матч подопечные Андрея Тихонова проведут 1 сентября. На "Самара Арене" волжане сыграют с махачкалинским "Анжи". Начало встречи – в 15:00, сообщает сайт ФК.Фото с сайта ФК "Крылья Советов".