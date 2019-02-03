"Крылья Советов" в Самаре снова провели для болельщиков зимний турнир "Ледовые гонки"

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2 февраля днем в Загородном парке прошел традиционный ежегодный турнир "Ледовые гонки". Этот необычный и яркий турнир самарский клуб проводит уже в четвертый раз – семейный формат мероприятия полюбился самарским болельщикам. На этот раз в скоростных спусках на тюбингах приняли участие около 80 человек. Все участники вновь были разделены на три категории – детский, взрослый и парный заезды.Первым новую, специально подготовленную трассу длинной 55 метров опробовал маскот "Крыльев" – Крыс Лютик. После этого состоялся детский заезд.Не менее интересным получилось соревнование среди взрослых. Здесь участников было представлено больше всего – за призы боролись более 30 человек.В перерыве между заездами можно было сыграть в зимний футбол и принять участие в боях мешками. Также стоит отметить, что всех собравшихся болельщиков "Крылья Советов" угостили горячим чаем и продукцией партнера клуба – Самарского БКК.Завершающим аккордом мероприятия стали заезды в парной категории.Турнир "Ледовые гонки" вновь подарил детям радость и улыбки, а их родителям – хорошее настроение, сообщается на сайте ФК.