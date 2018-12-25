«Крылья Советов» планируют усилить пять-шесть позиций зимой
25 декабря 2018 09:23
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Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов поделился планами самарцев на зимнее трансферное окно, пишет news.sportbox.ru.
— Миодраг Божович просил, чтобы пять-шесть позиций были усилены. Сюда входят как аренды, так и два-три полноценных трансфера. При этом четыре-пять игроков покинут команду. Усиления будем искать как на российском рынке, так и среди легионеров, — сказал Шикунов.
Первую половину сезона «Крылья Советов» закончили на 13-м месте в РПЛ.
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