"Крылья Советов" отправились на первый зарубежный сбор

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Сегодня, 14 января утренним рейсом самарская команда отправилась на первый учебно-тренировочный сбор, который пройдет в ОАЭ с 14 по 27 января. Тренерский штаб Миодрага Божовича взял на сбор 26 игроков. Это вратари Сергей Рыжиков, Евгений Конюхов и Богдан Овсянников, а также полевые игроки Георгий Зотов, Тарас Бурлак, Максим Карпов, Роман Шишкин, Агустин Рохель, Виталий Денисов, Владимир Полуяхтов, Никита Чичерин, Георгий Тигиев, Мирал Самарджич, Александр Самедов, Артем Тимофеев, Денис Ткачук, Джано Ананиндзе, Антон Зиньковский, Антон Паул, Срджан Мияйлович, Павел Яковлев, Сергей Корниленко, Александр Соболев, Ваня Вучичевич, Рамиль Шейдаев и Максим Канунников.После перелета в Дубаи "Крылья Советов" отправятся в столицу ОАЭ – Абу-Даби, где будут базироваться тренироваться на полях отеля Marriott Hotel Al Forsan. В рамках сбора у самарцев запланировано два контрольных матча – 22 января "Крылья Советов" встретятся с "Жилиной" (Словакия), а 26 января с "Ригой" (Латвия), сообщает ФК "Крылья Советов".