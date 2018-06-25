"Крылья Советов" одержали первую победу на сборе в Сербии
25 июня 2018 11:18
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Самарские "Крылья Советов" провели первый контрольный матч на предсезонном сборе в Сербии. Соперником нашей команды стал "Земун", выступающий в сербской Суперлиге.
Тренерский штаб "Крыльев" во главе с Андреем Тихоновым выставил на эту встречу два состава, каждый из которых провел на поле по половине первого и второго таймов.
Поединок прошел с преимуществом самарцев. В итоге исход матча решил один мяч. На 80-й минуте ворота сербской команды поразил Александр Соболев – 1:0.
Следующий матч на сборе в Сербии "Крылья" проведут 27 июня против китайского клуба "Яньбань Фудэ", представляющего китайскую Суперлигу, сообщает сайт ФК.
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