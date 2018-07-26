"Крылья Советов" объявляют набор заводящих трибун
26 июля 2018 10:34
115
Прошедший Чемпионат Мира принес нам множество позитивных эмоций. Бесспорно, атмосферу на мундиале создавали болельщики. Любители футбола из стран-участниц ЧМ показали разный уровень поддержки своих команд. Многие впервые видели, как ярко и громко болеют за своих колумбийцы, австралийцы, бразильцы и другие любители футбола. Неоспоримым является факт: хочется, чтобы такая поддержка была и у нашего клуба "Крылья Советов". Самарская команда всегда должна чувствовать, что на поле у нее есть двенадцатый игрок: это болельщики. Для более мощной и организованной поддержки команды во время игр предлагается активно подключить все сектора нашего нового дома – "Самара Арены", сообщает самарский ФК на своем сайте.
Для этого перед каждым сектором будут закреплены заводящие, организующие болельщиков стадиона. В связи с этим ПФК "Крылья Советов" объявляет набор активных, инициативных и энергичных молодых людей на должность заводящих трибун. Заводящим будет обеспечен бесплатный проход на матчи "Крыльев Советов" и выдана специальная форма. В последующем возможна дополнительная система поощрения. По всем вопросам можно обращаться сюда: vk.com/v.zimnyukov или по телефону: +7 (917) 940-06-23
Фото с сайта "Крыльев Советов".
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
25 июля 2018 11:32
Тот самый матч, когда сборная России обыграла Сборную Испании. ЧМ-2018
236
23 июля 2018 14:07
На президентском совете по физкультуре и спорту, прошедшем в пятницу, 20 июля, в Калининграде, была представлена «Концепция наследия чемпионата мира по... ЧМ-2018
286
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7441
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7951
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7749
Спорт в регионе
26 июля 2018 11:44
ПФК «Крылья Советов» начинает сотрудничество с PUMA FOOTBALL и представляет форму сезона 2018/2019. Спорт в регионе
100
26 июля 2018 10:34
Заводящим будет обеспечен бесплатный проход на матчи "Крыльев Советов". Спорт в регионе
114
25 июля 2018 22:34
Начало матча в 18:00. Спорт в регионе
401
25 июля 2018 20:45
Оргкомитет предоставляет прекрасную возможность проверить свою физическую подготовку всем желающим. Спорт в регионе
413
25 июля 2018 18:18
Яркие моменты игр, лица спортсменов и болельщиков, эмоции участников – на стадионе, в фанзоне, на улицах города - поймали в кадре самарские фотожурналисты... Спорт в регионе
185
25 июля 2018 13:32
Главный тренер «Крыльев Советов» рассказал о подготовке самарской команды к сезону и предстоящей игре с ЦСКА. Спорт в регионе
291
25 июля 2018 10:39
Пока футбольные сезонки можно купить в четырех точках. Спорт в регионе
236
Видео
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
147
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
344
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
807
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
621
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
652
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
823
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1284
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1222
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2938
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2002
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3165
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
474
Мероприятия