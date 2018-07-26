"Крылья Советов" объявляют набор заводящих трибун

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Прошедший Чемпионат Мира принес нам множество позитивных эмоций. Бесспорно, атмосферу на мундиале создавали болельщики. Любители футбола из стран-участниц ЧМ показали разный уровень поддержки своих команд. Многие впервые видели, как ярко и громко болеют за своих колумбийцы, австралийцы, бразильцы и другие любители футбола. Неоспоримым является факт: хочется, чтобы такая поддержка была и у нашего клуба "Крылья Советов". Самарская команда всегда должна чувствовать, что на поле у нее есть двенадцатый игрок: это болельщики. Для более мощной и организованной поддержки команды во время игр предлагается активно подключить все сектора нашего нового дома – "Самара Арены", сообщает самарский ФК на своем сайте.Для этого перед каждым сектором будут закреплены заводящие, организующие болельщиков стадиона. В связи с этим ПФК "Крылья Советов" объявляет набор активных, инициативных и энергичных молодых людей на должность заводящих трибун. Заводящим будет обеспечен бесплатный проход на матчи "Крыльев Советов" и выдана специальная форма. В последующем возможна дополнительная система поощрения. По всем вопросам можно обращаться сюда: vk.com/v.zimnyukov или по телефону: +7 (917) 940-06-23Фото с сайта "Крыльев Советов".