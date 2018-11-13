"Крылья Советов" начнут подготовку к матчу со "Спартаком" 14 ноября
13 ноября 2018 09:22
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Основной состав нашей команды приступит к подготовке к матчу 15 тура РПЛ против "Спартака" в среду, 14 ноября. Полузащитнику нашей команды Паулу Антону и нападающему Рамилю Шейдаеву предстоит вместе с их сборными провести очередные матчи в Лиге наций UEFA.
Сборная Румынии, за которую выступает Антон, 17 ноября сыграет с аутсайдером своей группы – Литвой, которая пока не набрала ни одного очка. Румыны, ни разу не проигрывавшие, занимают третье место, но разница с идущими выше сборными Сербии и Черногории всего два и одно очко соответственно. Заключительный матч этой стадии Лиги Наций команда Антона проведет с черногорцами 20 ноября.
Рамилю Шейдаеву и его партнерам по сборной предстоят встречи с Фарерскими островами и Косово также 17 и 20 ноября. Азербайджан на данный момент занимает второе место в своей группе с шестью набранными очками, отставая от Косово на два очка.
Матч против "Спартака" "Крылья" проведут 25 ноября в Москве на стадионе "Открытие Арена". Начало игры – 15:00, сообщается на сайте ФК.
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