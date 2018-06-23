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«Крылья Советов» могут начать сезон в РФПЛ 18/19 домашним матчем с ЦСКА

23 июня 2018 12:18
227
«Крылья Советов» могут начать сезон в РФПЛ 18/19 домашним матчем с ЦСКА
Однако это предварительно, календарь сезона еще должен утвердить исполком РФС.

Сезон 2018/2019 в Премьер-лиге «Крылья Советов» могут начать дома игрой против столичного ЦСКА. Проект календаря следующего сезона чемпионата России опубликовал «Спорт-Экспресс». В ближайшее время РФПЛ собирается принять этот документ за основу, а после его должен утвердить исполком РФС.

Первый тур, согласно проекту, должен пройти 29 июля.

На каком именно стадионе пройдет матч, пока не известно. Напомним, «Крылья Советов» планируют заявить на следующий сезон два стадиона – «Самара Арену» и «Металлург». Последний будет запасным, сообщает "КП в Самаре".
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Комментарии



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