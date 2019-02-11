Команда самарского ПАО «Кузнецов» приняла участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России»
11 февраля 2019 10:13
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9 февраля на базе учебно-спортивного центра «Чайка» в Самаре состоялась 37-я открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Команда ПАО «Кузнецов» в этом году стала одной из самых многочисленных среди промышленных предприятий города – более 50 моторостроителей приняли участие в зимнем празднике.
Команда ПАО «Кузнецов» традиционно принимает участие в гонке. В этом году на «Лыжню России» записались представители практически всех подразделений предприятия. Большая часть участников бежала дистанцию 2019 метров.
Победители и призеры соревнований награждены медалями, дипломами и памятными призами Министерства спорта Российской Федерации, а также ценными призами министерства спорта Самарской области. Пожелать успехов и ровной лыжни спортсменам-любителям приехал заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «Кузнецов» Сергей Павлинич: «Красивое, яркое мероприятие. Атмосфера праздника для всех. «Лыжня России» в Самарской области – это не только спортивное соревнование, это хорошая традиция, объединяющая людей. Для нас это повод собрать наших сотрудников с семьями, детьми, вместе провести выходной день на воздухе, получить заряд бодрости для побед в будние дни».
«Лыжня России» – самая массовая и демократичная гонка в нашей стране. Она традиционно собирает всех любителей лыжного спорта вне зависимости от возраста и уровня подготовки. Спортсмены-профессионалы, воспитанники детско-юношеских спортивных школ, общеобразовательных школ, работники предприятий, студенты, ветераны выбирают дистанцию себе по силам.
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