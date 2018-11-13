Команда Центрального военного округа выиграла чемпионат Вооруженных Сил по гиревому спорту в Самаре
13 ноября 2018 18:36
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Подведены итоги завершившегося в Самаре чемпионата Вооруженных Сил по гиревому спорту. Состязания сильнейших военнослужащих-гиревиков проходили на спортивной базе «Черноречье» (пос. Рощинский) самарского филиала ЦСКА.
Открывали турнир заместитель начальника самарского филиала ЦСКА Андрей Добрянин, главный судья чемпионата – судья международной категории, заслуженный тренер России, вице-президент Федерации гиревого спорта России, старший тренер ЦСКА по гиревому спорту Владимир Шванев, специалисты и тренеры ЦСКА/Самара.
В соревнованиях приняли участие 120 спортсменов в составе 10 сборных команд, представляющих военные округа (ЦВО, ЗВО, ЮВО, ВВО), рода войск и виды Вооруженных Сил, а также Военный институт физической культуры (ВИФК, г. Санкт-Петербург). На помосты вышли 89 мужчины в 5 весовых категориях (63, 68, 73, 85, и свыше 85 кг) и 13 представительниц слабого пола в 2 весовых категориях (до 63 и свыше 68 кг).
За два соревновательных дня прошли состязания мужчин с гирей в 32 кг по длинному циклу и двоеборью (толчок двумя руками и рывок одной рукой с одной переменой), и женщин в рывке гири в 24 кг, а также эстафетное и командное первенства.
Всего за два дня состязаний было разыграно 13 комплектов наград. В общекомандном зачете победителям вручены кубки и грамоты.
Прошедший чемпионат стал своеобразным смотром спортивных возможностей ведущих и начинающих свой профессиональный путь спортсменов перед серией российских и международных турниров различного уровня, сообщает пресс-служба ЦВО.
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