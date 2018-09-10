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Команда СК «Мега-Лада» одержала победу в международной гонке памяти Анатолия Степанова
Команда СК «Мега-Лада» одержала победу в международной гонке памяти Анатолия Степанова
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Команда СК «Мега-Лада» одержала победу в международной гонке памяти Анатолия Степанова

10 сентября 2018 13:09
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Команда СК «Мега-Лада» одержала победу в международной гонке памяти Анатолия Степанова
В этом году соревнование снова приобрело международный статус.

7 сентября в г. Тольятти при поддержке Правительства Самарской области и ПАО «КуйбышевАзот» состоялась традиционная ежегодная гонка по спидвею – Мемориал имени первого президента спортивного клуба «Мега-Лада» Анатолия Алексеевича Степанова. В этом году соревнование снова приобрело международный статус – участие в командных заездах принимали зарубежные мастера спидвея Ханс Андерсен (Дания), Анджей Лебедев (Латвия), Гжегож Зенгота (Польша) и Тимо Лахти (Швеция). Легионеры соответственно дополнили своим присутствием топовые составы российских команд СК «Турбина» (г. Балаково), СК «Восток» (г. Владивосток), СТК «Октябрьский» (г. Октябрьский) и СК «Мега-Лада» (г. Тольятти).

Как и можно было предполагать, участие иностранных гонщиков стало настоящей изюминкой встречи: заезды с их участием неизменно добавляли Мемориалу Анатолия Степанова красоты, азарта и непредсказуемости. Не отставали и россияне: каждый спортсмен старался выложиться по максимуму, чтобы продемонстрировать зрителям спидвею во всей его красе и зрелищности. Болельщики, которые приехали на гонку из разных городов России, ликовали: гонка 7 сентября стала настоящим праздником мирового мотоспорта. С особым нетерпением поклонники спидвея ждали заключительный 16-й заезд, в котором на тольяттинском треке сошлись легионеры Гжегож Зенгота, Ханс Андерсен, Анджей Лебедев и Тимо Халти, который и одержал победу в финальном старте соревнования.

Триумфаторами десятого по счету Мемориала Анатолия Степанова стали представители команды СК «Мега-Лада». Андрей Кудряшов, Ренат Гафуров, Роман Лахбаум и Тимо Лахти набрали вчетвером 34 очка и были удостоены главного кубка самой ожидаемой международной гонки в российском спидвейном сезоне 2018 года. Второе место с результатом 26 очков заняли Павел Лагута, Марк Карион, Сергей Логачев и Анджей Лебедев из СК «Восток». Третью ступень на наградном подиуме Мемориала Анатолия Степанова заняли набравшие 19 очков представители СК «Турбина» Илья Чалов, Виктор Кулаков, Владимир Бородулин и Ханс Андерсен. Игорь Кононов, Арслан Файзулин, Марат Гатиятов и Гжегож Зенгота из СТК «Октябрьский» с результатом 17 очков получили памятный кубок за четвертое место.

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