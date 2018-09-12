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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Капитан сборной Сербии по футболу Александр Коларов получил приз - Lada 4×4

12 сентября 2018 14:01
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Капитан сборной Сербии по футболу Александр Коларов приз - Lada 4×4
Автомобиль подарен Дмитрием Азаровым за первый гол, забитый в ходе ЧМ-2018 на стадионе СамараАрена.

Капитан сборной Сербии по футболу Александр Коларов получил свой приз - Lada 4×4 - подаренный главой Самарского региона Дмитрием Азаровым за первый гол, забитый в ходе ЧМ-2018 на стадионе СамараАрена. Об этом сообщает Департамент информационной политики Самарской области
Александар Коларов стал лучшим игроком матча Сербия — Коста-Рика 17 июля. Награда нашла своего героя в Белграде.

Фото: скрин из видео Департамента.
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