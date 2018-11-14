КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 190 тысяч рублей из-за поведения фанатов
14 ноября 2018 23:07
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После заседания Контрольно-дисциплинарного комитета РФС на 190 тысяч был оштрафован московский "Спартак". Виной тому стали демонстрация баннеров, которые носили оскорбительный характер, и использование пиротехнических средств во время матча 14-го тура чемпионата страны против "Уфы".
Также КДК оштрафовал московский ЦСКА на 70 тысяч рублей и петербургский "Зенит" на 40 тысяч рублей за то, что фанаты использовали ненормативную лексику во время игр своих команд, пишет Лайф.
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