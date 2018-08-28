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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

К 1 сентября билеты для школьников на матч "Крылья Советов" – "Анжи" по 1 рублю

28 августа 2018 10:26
106
К 1 сентября билеты для школьников на матч
При этом необходимо, чтобы на матч пришел также взрослый.

Специально ко Дню знаний футбольный клуб "Крылья Советов" запускает акцию для школьников и их родителей. Приобрести билет на матч 6-го тура РПЛ "Крылья Советов" – "Анжи", который состоится 1 сентября на "Самара Арене", для учащихся школ можно всего за 1 рубль.
Приобретая один взрослый билет по номиналу в сектора C119, C118, A102 и А103, вы можете приобрести до двух билетов на футбол для детей-школьников по 1 рублю при предъявлении свидетельства о рождении либо паспорта. Акция будет действовать в точках продаж билетов в кассах стадиона "Металлург" и ТЦ "Сила Спорта" с 28 августа. Количество билетов ограничено, сообщается на сайте ФК.
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