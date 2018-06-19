Из-за ЧМ-2018 футболистов «Крыльев Советов – 2» переселили с клубной базы на теплоход
19 июня 2018 11:24
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«Крылья Советов – 2» начали подготовку к новому сезону в Профессиональной футбольной лиги. На первый сбор вызвали 26 футболистов. Среди них есть игроки, который находятся в клубе на просмотре. Об этом сообщили в пресс-службе «КС».
- Под руководством тренерского штаба Владимира Кухлевского, Василия Мазура, Динара Шарипова и Виктора Гауса на первом учебно-тренировочном сборе будут тренироваться 26 футболистов, в том числе игроки на просмотре, - говорится в сообщении.
Базироваться «КС-2» будут на теплоходе «Федор Достоевский», а тренироваться на стадионе «Нефтяник» и в тренажерном зале неподалеку. Связано это с тем, что клубную базу «Крыльев» еще реконструируют, а гостиницу второй команды ремонтируют. Базироваться на теплоходе футболисты будут на протяжении всего чемпионата мира.
Во время первого сбора «КС-2» проведут четыре контрольных поединка. О соперниках пока не сообщается. Первенство ПФЛ стартует 18 июля, пишет "КП в Самаре".
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