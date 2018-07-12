Из БК «Самара» — в сборную страны. Агасий Тоноян сыграет на первенстве Европы U20
12 июля 2018 13:48
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Тренерский штаб сборной России U20 во главе со старшим тренером Антоном Юдиным включил в заявку 12 игроков. В их числе и форвард Агасий Тоноян, в прошлом сезоне выступавший за БК «Самара».
В расширенном составе сборной, пройдя всю предварительную подготовку к чемпионату Европы, были и еще два представителя «Самары» — форвард Агасий Тоноян и центровой Дмитрий Халдеев. Но в итоговую заявку команды они не попали.
Агасий Тоноян в сезоне-2017/2018 выступал за основную и молодежную команды БК «Самара», с которыми стал серебряным призером чемпионата Суперлиги и Единой молодежной лиги ВТБ.
В июне, уже по ходу подготовки к первенству Европы, Тоноян перешел в московский ЦСКА.
На групповой стадии чемпионата сборная России сыграет в группе С. Она встретится с командами Нидерландов (13 июля), Венгрии (14 июля), Армении (15 июля), Чехии (17 июля) и Люксембурга (18 июля). В плей-офф выходят лишь по две лучшие сборные из четырех групп. Матчи 1/4 финала пройдут 20 июля, полуфиналы – 21 июля, финал и матчи за все остальные места – 22 июля.
Задача россиян – вернуться в дивизион А. Для этого необходимо занять одно из трех первых мест.
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