Я нашел ошибку
Главные новости: 
В небе над Самарой появятся 4-метровые гелиевые шары
В небе над Самарой появятся 4-метровые гелиевые шары
Депутаты предлагают сделать полисы ОСАГО именными Об этом стало известно от заместителя руководителя ЛДПР Ярослава Нилова.
Депутаты предлагают сделать полисы ОСАГО именными
На стадионе
На стадионе "Самара Арена" подняли флаги стран-участниц ЧМ-2018
Жерар Депардье и Пьер Ришар решили снять фильм о Мордовии
Жерар Депардье и Пьер Ришар решили снять фильм о Мордовии
В Самаре представят SHORT + SWEET: лучшее короткометражное кино Австралии
В Самаре представят SHORT + SWEET: лучшее короткометражное кино Австралии
Михаил Бабич открыл первую смену юнармейского оборонно-спортивного лагеря ПФО «Гвардеец»
Михаил Бабич открыл первую смену юнармейского оборонно-спортивного лагеря ПФО «Гвардеец»
Более 90% россиян выступили против повышения пенсионного возраста
Более 90% россиян выступили против повышения пенсионного возраста
В Сызрани стартует VIII турнир по спортивной гимнастике на призы Алексея Немова На эти дни Сызрань без преувеличения станет центром спортивной гимнастики всей страны.
В Сызрани стартует VIII турнир по спортивной гимнастике на призы Алексея Немова
сегодня  Четверг, 14 июня, 14:00
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/06:
USD 63.12
0.78
EUR 74.14
0.77
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Иностранцы в Самаре прошли "экзамен" на знание российского футбольного языка

14 июня 2018 12:37
Иностранцы в Самаре прошли
На базе футбольного клуба "Крылья Советов" прошел символичный матч.

Матч показал, что любовь к футболу, также как и наука, объединяет людей по всему миру. Для бакалавров и магистрантов Самарского университета возможность пообщаться с ветераном ФК “Крылья Советов”, маститым тренером Валерьяном Панфиловым и проверить свои силы в футбольном матче на профессиональном поле тренировочной базы самарской команды - лучший подарок к ЧМ-2018. Все молодые люди - фанаты футбола, большинство приехали из стран «болеющих» этой игрой, многие играют в разных любительских клубах, а некоторые занимались футболом профессионально, сообщает пресс-служба вуза.

Валерьян Панфилов провел для студентов экскурсию по базе ФК «Крылья Советов», из его рассказа они узнали о некоторых тонкостях профессиональной игры, и пополнили свой словарный запас сленгом русских болельщиков: пена - пенальти, горчичник - желтая карточка, отгрузить голы - забить много голов, кикс – неудачный удар и т.д.

Иностранные студенты остались под большим впечатлением от общения и игры. «Для всех ребят, которые здесь собрались эта встреча – большая радость, и дома мы будем еще долго ее обсуждать. Я сам из Нигерии, для нас футбол - главный спорт. Нигерия будет выступать на ЧМ-2018, и я обязательно поеду на этот матч, буду болеть за родную страну, - рассказал Даниел Джонах, студент института экономики и управления Самарского университета. - С футболом и с командой «Крылья Советов» у меня очень тесные связи. Я профессионально играл в футбол 17 лет, но получил травму и решил вплотную заняться учебой, при иных обстоятельствах был бы сейчас в сборной Нигерии. А мой двоюродный брат играл за «Крылья Советов», так что Самара для меня близкий город».

Напомним, в играх ЧМ-2018 принимают участие 32 страны мира. В Самарском университете учатся представители 15-ти из этих стран. Высшее образование получают молодые люди из Франции, Германии, Испании, Бразилии, Сербии, Колумбии, Коста-Рики, Уругвая, Египта, Марокко, Ирана, Перу, Мексики, Аргентины и Нигерии.

В матчах ЧМ-2018 в Самаре сыграют команды из Колумбии, Коста-Рики, Сербии, Уругвая, Дании, Австралии и Сенегала.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
14 июня 2018  13:45
На стадионе
На стадионе "Самара Арена" подняли флаги стран-участниц ЧМ-2018
Площадка расположена между 1 и 2 входными воротами стадиона. ЧМ-2018
0
14 июня 2018  11:24
Во время проведения ЧМ-2018 на набережной в Самаре пройдут спортивные и культурно-массовые мероприятия
Во время проведения ЧМ-2018 на набережной в Самаре пройдут спортивные и культурно-массовые мероприятия
Они будут организованы практически ежедневно. ЧМ-2018
0
14 июня 2018  11:17
К открытию ЧМ-2018 стали пешеходными три улицы в Самаре Изменятся схемы движения общественного транспорта.
К открытию ЧМ-2018 стали пешеходными три улицы в Самаре
Изменятся схемы движения общественного транспорта. ЧМ-2018
0
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7234
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7765
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7592
Весь список
Спорт в регионе
14 июня 2018  12:53
В Сызрани стартует VIII турнир по спортивной гимнастике на призы Алексея Немова На эти дни Сызрань без преувеличения станет центром спортивной гимнастики всей страны.
В Сызрани стартует VIII турнир по спортивной гимнастике на призы Алексея Немова
На эти дни Сызрань без преувеличения станет центром спортивной гимнастики всей страны. Спорт в регионе
0
14 июня 2018  12:37
Иностранцы в Самаре прошли
Иностранцы в Самаре прошли "экзамен" на знание российского футбольного языка
На базе футбольного клуба "Крылья Советов" прошел символичный матч. Спорт в регионе
0
13 июня 2018  23:09
Финал планируется провести в Нью-Йорке.
ЧМ-2026 пройдет одновременно в трех странах: США, Канаде и Мексике
Финал планируется провести в Нью-Йорке.   Спорт в регионе
0
11 июня 2018  20:36
Сборную Швейцарии в Тольятти встретили, как и принято в наших краях, с волжским радушием
Сборную Швейцарии в Тольятти встретили, как и принято в наших краях, с волжским радушием
  Спорт в регионе
0
10 июня 2018  14:09
Ирландский боец Конор Макгрегор станет следующим соперником россиянина Хабиба Нурмагомедова. Известно, что бой между ними пройдет не в Москве.
Глава UFC анонсировал бой между Нурмагомедовым и Макгрегором
 Ирландский боец Конор Макгрегор станет следующим соперником россиянина Хабиба Нурмагомедова. Известно, что бой между ними пройдет не в Москве. Спорт в регионе
0
10 июня 2018  12:10
Тольяттинец Глеб Чугунов стал чемпионом мира по спидвею
Тольяттинец Глеб Чугунов стал чемпионом мира по спидвею
Он выступал в составе сборной. Спорт в регионе
0
9 июня 2018  22:20
Помогать ему в тренерском штабе будут Василий Мазур, а также уже работавшие с
Владимир Кухлевский возглавит "Крылья Советов-2"
Помогать ему в тренерском штабе будут Василий Мазур, а также уже работавшие с "КС-2" в минувшем сезоне Виктор Гаус и Динар Шарипов.   Спорт в регионе
0
Весь список


Видео
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
0
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
0
5 мая 2018  11:47
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб.
Происшествия
537
28 апреля 2018  13:34
История строительства «Самара Арены»
История строительства «Самара Арены»
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018.
ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018  11:36
Самарская коза Зибияка предсказала победу
Самарская коза Зибияка предсказала победу "Крыльев Советов" на матче с "Факелом"
Игра состоится сегодня, 28 апреля.
Спорт в регионе
445
28 апреля 2018  10:53
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Скорее всего, это сом.
Социум
910
Весь список

Фоторепортажи
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
0
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
421
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
699
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
874
25 апреля 2018  21:04
В Самаре открылся новый магазин
В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка"
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира.
Новости компаний
597
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1962
Весь список

Мероприятия
Во время проведения ЧМ-2018 на набережной в Самаре пройдут спортивные и культурно-массовые мероприятия
В церемонии открытия Фестиваля болельщиков в САмаре 14 июня примут участие 600 артистов
На открытии Фестиваля болельщиков FIFA в Самаре в большой культурно-развлекательной программе примут участие 600 артистов
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда