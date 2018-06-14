Иностранцы в Самаре прошли "экзамен" на знание российского футбольного языка

Матч показал, что любовь к футболу, также как и наука, объединяет людей по всему миру. Для бакалавров и магистрантов Самарского университета возможность пообщаться с ветераном ФК “Крылья Советов”, маститым тренером Валерьяном Панфиловым и проверить свои силы в футбольном матче на профессиональном поле тренировочной базы самарской команды - лучший подарок к ЧМ-2018. Все молодые люди - фанаты футбола, большинство приехали из стран «болеющих» этой игрой, многие играют в разных любительских клубах, а некоторые занимались футболом профессионально, сообщает пресс-служба вуза.Валерьян Панфилов провел для студентов экскурсию по базе ФК «Крылья Советов», из его рассказа они узнали о некоторых тонкостях профессиональной игры, и пополнили свой словарный запас сленгом русских болельщиков: пена - пенальти, горчичник - желтая карточка, отгрузить голы - забить много голов, кикс – неудачный удар и т.д.Иностранные студенты остались под большим впечатлением от общения и игры. «Для всех ребят, которые здесь собрались эта встреча – большая радость, и дома мы будем еще долго ее обсуждать. Я сам из Нигерии, для нас футбол - главный спорт. Нигерия будет выступать на ЧМ-2018, и я обязательно поеду на этот матч, буду болеть за родную страну, - рассказал Даниел Джонах, студент института экономики и управления Самарского университета. - С футболом и с командой «Крылья Советов» у меня очень тесные связи. Я профессионально играл в футбол 17 лет, но получил травму и решил вплотную заняться учебой, при иных обстоятельствах был бы сейчас в сборной Нигерии. А мой двоюродный брат играл за «Крылья Советов», так что Самара для меня близкий город».Напомним, в играх ЧМ-2018 принимают участие 32 страны мира. В Самарском университете учатся представители 15-ти из этих стран. Высшее образование получают молодые люди из Франции, Германии, Испании, Бразилии, Сербии, Колумбии, Коста-Рики, Уругвая, Египта, Марокко, Ирана, Перу, Мексики, Аргентины и Нигерии.В матчах ЧМ-2018 в Самаре сыграют команды из Колумбии, Коста-Рики, Сербии, Уругвая, Дании, Австралии и Сенегала.