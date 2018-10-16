Игроки «Крыльев Советов», задержанные полицией за вождение в нетрезвом виде, скорее всего, останутся в команде
16 октября 2018 13:48
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Игроки «Крыльев Советов» – Евгений Баширов и Георгий Тигиев, задержанные полицией за вождение в нетрезвом виде, скорее всего, останутся в команде. Руководство футбольного клуба сообщило, что расторжение контрактов с ними не рассматривается. Почему самарские футболисты, подобно Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, стали объектами общественного порицания, и чем для них это закончится – в материале «ФедералПресс».
История с футболистами-нарушителями спокойствия неожиданно получила продолжение в Поволжье. Напомним, 8 октября двое друзей – полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин – избили водителя Виталия Соловчука, а затем чиновников Минпромторга РФ Сергея Гайсина и Дениса Пака, оскорбив последнего по национальному признаку. Дебоширов задержали по уголовному делу о хулиганстве. Сегодня «герои» пребывают в СИЗО.
Тем временем павшее знамя подхватили «Крылья Советов». В ночь с субботы на воскресенье сотрудники самарского ГИБДД остановили управлявшего автомобилем молодого человека с признаками алкогольного опьянения.Им оказался игрок основного состава команды Евгений Башкиров. По сообщениюсамарского общественного движения «Ночной патруль»,медосвидетельствование показало, что спортсмен втрое превысил норму выпитого спиртного. На камеру правоохранителям полузащитник «Крыльев» сообщил, что выпил бутылку вина.
На следующий день протокол об административном правонарушении был составлен в отношении соклубника Башкирова – 23-летнего защитника Георгия Тигиева. «Если Евгений Башкиров вел себя при оформлении правонарушения достойно и воспитанно, осознавая свою вину, то г-н Тигиев, включил Мамаева Кокорина, хамил, употреблял нецензурную лексику, угрожал связями и высокими покровителями», – пишут активисты «Ночного патруля». По их данным, при освидетельствовании в организме Георгия Тигиева были обнаружены следы амфетамина.
Как сообщили в пресс-службе областного главка,на футболистов составлены протоколы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»), что подразумевает административный штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
Действия обоих спортсменов расцениваются не как преступление, а как проступок. Поэтому оба спортсмена не отправились в СИЗО, а были отпущены до суда. Общественники выразили надежду, что руководство футбольного клуба со своей стороны тоже не останется в стороне. Так и вышло: 15 октября на сайте «Крыльев» появилось сообщение, что оба игрока вместе с основным составном продолжили подготовку к матчу 11-го тура против «Урала». «После получения всех необходимых документов клуб вынесет окончательное решение. Возможность расторжения контрактов с игроками в данный момент не рассматривается. К Евгению Башкирову будут применены санкции в соответствии с условиями трудового договора», – указала пресс-служба.
Менее тактичного в общении с представителями правоохранительных органов Георгия Тигиева ФК оправдал, сославшись на некое медицинское освидетельствование, которое спортсмен прошел сегодня. Спустя сутки запрещенных препаратов в его крови не обнаружили. На этом основании руководство намекнуло представителям СМИ не раздувать скандал и предупредило, что Тигиев«оставляет за собой право обратиться в судебные органы в целях защиты чести, достоинства и деловой репутации». В этом случае, клуб «готов оказать ему содействие в данном вопросе».
«Показательно, что «Крылья» тянули с комментарием, а затем заступились за игроков, в частности за Тигиева: якобы он прошел медицинское освидетельствование 15 октября. Но ведь через сутки после употребления тест может быть и отрицательным. И когда заявления о чистоте Тигиева, и его праве на защиту чести и достоинства звучат после вызывающих слов самого Тигиева во время задержания и после сообщений об амфетамине, становится ясно, что конфликт решили загладить», –говорит публицист, автор и куратор проекта «Музей самарского футбола» Сергей Лейбград.
Спортивный журналист Андрей Сазонов не исключает, что произошедшее отразится на репутации «Крыльев советов»: «Футболисты – те же люди с присущими им слабостями и вредными привычками. Однако профессиональные спортсмены должны соответствовать своему статусу. И на Кокорина с Мамаевым, и на Башкирова с Тигиевым свалились астрономические по российским меркам деньги, которыми игроки так и не научились распоряжаться. При этом предложи им же отправить свой дневной доход в детский дом или какой-нибудь провинциальной спортивной школе, футболисты вряд ли согласятся помочь. На видео можно посмотреть, что Георгий Тигиев вел себя при задержании вызывающе и нагло. И если Кокорин с Мамаевым добились в своей карьере определенных вершин, то этот молодой человек пока неизвестен широкой публике. Если бы «Крылья Советов» были коммерческой структурой, как «Краснодар», то вопрос о наказании решали бы учредители клуба. Самарская же команда существует на бюджетные деньги, поэтому любой подобный инцидент лишь усугубляет и без того сомнительную репутацию «КС».
«Наши профессиональные футболисты – люди, которые с подросткового возраста живут в интернатовском режиме и имеют соответствующий уровень культуры. Им кажется, что они существуют в закрытой элитной группе и так себя проявляют. Для тех, кто знаком с миром футбола, это, к сожалению, довольно типичное явление, – замечает Сергей Лейбград. –Это не всегда выплывает наружу, но примерно так ведут себя многие футболисты – люди инфантильные, получающие громадные деньги, с которыми не знают, что делать. К слову, в любой стране мира они получали бы несоизмеримо меньше. Увы, события, происходящие с Кокориным, Мамаевым и игроками «Крыльев» – порождения самой системы российского футбола».
Пагубная роль этой системы, в том числе самих игроков, по словам эксперта, кроется в неопределенности статуса футбольных клубов: «Если быклубы оформляли как бюджетные организации, подведомственные некоему «Росфутболу», к футболистам относились бы как к чиновникам, соответствующим образом за ними следили и наказывали. Если бы клубы были независимыми коммерческими структурами, население бы не содрогалось от поступков футболистов в повседневной жизни. Они бы несли ответственность по закону, но не становились мишенью для общественного порицания. На деле мы имеем мутную гибридную структуру с министром спорта на месте председателя совета директоров, где непонятно, кто сколько получает и какую ответственность должен нести».
«Как известно, большую часть средств клубы получают из региональных бюджетов или госкорпораций, – добавляет публицист. – Когда из бюджетных денег на фоне социального напряжения футболистам начисляют такие зарплаты – в среднем игроки «Крыльев» зарабатывают от 10 до 60 тысяч евро, – а затем происходят подобные инциденты, это всегда грозит большим скандалом. Тогда вызывающие классовую ненависть футболисты и отличившиеся безобразным поведением становятся козлами отпущения».
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