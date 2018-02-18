Игроки БК «Самара» сыграли в Матче молодых звезд

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17 февраля в Санкт-Петербурге прошел Матч звезд Единой лиги ВТБ — грандиозный спортивный праздник, собравший весь цвет российского баскетбола.Полноправными героями этого праздника стали игроки БК «Самара», которые сыграли в Матче молодых звезд.Сборная Единой молодежной лиги ВТБ в третий раз играла против сборной Ассоциации студенческого баскетбола. В прошлом году в Сочи она была сильнее. На этот же раз«студенты» взяли убедительный реванш — 87:56.