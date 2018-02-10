Игроки БК «Самара» стали гостями «Клуба интересных встреч» в школе-интернате «Преодоление»
10 февраля 2018 10:05
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9 февраля БК «Самара» стал гостем в самарской школе-интернате «Преодоление». Тренер команды ДЮБЛ Илья Локтионов, а также игроки молодежной и юношеской команд Иван Кузуб и Данила Чикарев познакомили воспитанников этой школы с баскетболом, а также рассказали о своем клубе.
«Программа» визита в «Преодоление» включала в себя два важных «пункта». Во-первых, представители БК «Самара» пообщались с ребятами на самые разные темы: встреча проходила в актовом зале школы в формате неформальной пресс-конференции. Школьники задавали любые интересующие их вопросы о баскетболе и спорте в целом — а гости на них отвечали.
Так, например, Илья Локтионов рассказал, что рост в баскетболе, вопреки сложившимся стереотипам, далеко не самое главное: для него, как тренера, куда важнее характер, терпение и трудолюбие, которые игрок проявляет на тренировках. Иван Кузуб вспомнил, как впервые попал на тренировку, а Данила Чикарев рассказал о тех странах, в которых он уже побывал, выступая с командой «Самары» в Европейской юношеской баскетбольной лиге.
Затем школьники и их гости перешли в спортзал — здесь уже прошла баскетбольная часть встречи. После интенсивной разминки игроки школьной команды получили небольшой «урок баскетбола»: серию упражнений на дриблинг и атаку кольца. А разогревшись и разделившись на две группы, они провели традиционный двусторонний матч: «команда Кузуба» против «команды Чикарева».
Завершилось мероприятие фотосессией и обменом подарками.
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