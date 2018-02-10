Я нашел ошибку
Главные новости: 
Интернет-трафик — в течение месяца с 1 октября.
Операторы связи должны будут хранить аудиозаписи разговоров и СМС абонентов полгода, начиная с 1 июля
«Крылья Советов» проиграли в стартовом матче Кубка ФНЛ Игра прошла на Кипре.
«Крылья Советов» проиграли в стартовом матче Кубка ФНЛ
Израильские власти закрыли воздушное пространство над значительной частью страны
Израильские власти закрыли воздушное пространство над значительной частью страны
До этого депутаты предлагали другой способ поощрения добросовестных водителей: освобождать их от оплаты техосмотра.
Депутаты предложили оригинальный способ поощрения примерных водителей
Молодой тольяттинец ограбил магазин, похитив кофе с прилавка Подозреваемый нигде не работает, ранее дважды привлекался к уголовной ответственности.
Молодой тольяттинец ограбил магазин, похитив кофе с прилавка
Путин назвал
Путин назвал "Лыжню России" праздником спорта и дружеского общения
Самарец попал в больницу с ножевым ранением после ссоры со знакомым Подозреваемому грозит до 10 лет колонии.
Самарец попал в больницу с ножевым ранением после ссоры со знакомым
Самарчанка выпала с 4 этажа на козырек подъезда Ее снимали спасатели.
Самарчанка выпала с 4 этажа на козырек подъезда
сегодня  Суббота, 10 февраля, 17:48
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -10 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/02:
USD 58.17
0.5
EUR 71.39
0.62
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Игроки БК «Самара» стали гостями «Клуба интересных встреч» в школе-интернате «Преодоление»

10 февраля 2018 10:05
181
Игроки БК «Самара» стали гостями «Клуба интересных встреч» в школе-интернате «Преодоление»
Ребята получили небольшой «урок баскетбола».

9 февраля БК «Самара» стал гостем в самарской школе-интернате «Преодоление». Тренер команды ДЮБЛ Илья Локтионов, а также игроки молодежной и юношеской команд Иван Кузуб и Данила Чикарев познакомили воспитанников этой школы с баскетболом, а также рассказали о своем клубе.

«Программа» визита в «Преодоление» включала в себя два важных «пункта». Во-первых, представители БК «Самара» пообщались с ребятами на самые разные темы: встреча проходила в актовом зале школы в формате неформальной пресс-конференции. Школьники задавали любые интересующие их вопросы о баскетболе и спорте в целом — а гости на них отвечали.
Так, например, Илья Локтионов рассказал, что рост в баскетболе, вопреки сложившимся стереотипам, далеко не самое главное: для него, как тренера, куда важнее характер, терпение и трудолюбие, которые игрок проявляет на тренировках. Иван Кузуб вспомнил, как впервые попал на тренировку, а Данила Чикарев рассказал о тех странах, в которых он уже побывал, выступая с командой «Самары» в Европейской юношеской баскетбольной лиге.

Затем школьники и их гости перешли в спортзал — здесь уже прошла баскетбольная часть встречи. После интенсивной разминки игроки школьной команды получили небольшой «урок баскетбола»: серию упражнений на дриблинг и атаку кольца. А разогревшись и разделившись на две группы, они провели традиционный двусторонний матч: «команда Кузуба» против «команды Чикарева».
Завершилось мероприятие фотосессией и обменом подарками.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
10 февраля 2018  00:20
8 февраля в здании правительства Самарской области состоялась пресс-конференция, посвященная вопросам сдачи квартир внаем на время проведения мундиаля.
Мальцев рассказал, как сдавать квартиры на время проведения мундиаля
8 февраля в здании правительства Самарской области состоялась пресс-конференция, посвященная вопросам сдачи квартир внаем на время проведения мундиаля. ЧМ-2018
465
9 февраля 2018  21:53
Сколько стоит любовь к футболу
Сколько стоит любовь к футболу
  ЧМ-2018
345
9 февраля 2018  20:16
В Самаре предматчевыми гостиницами выбраны отели
Опубликован список баз 32 команд-участниц ЧМ-2018: Сборная Швейцарии будет проживать и тренироваться в Тольятти
В Самаре предматчевыми гостиницами выбраны отели "Лотте" и Renaissance, для тренировок будут представлены стадионы "Металлург", "Энергия" и... ЧМ-2018
409
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6856
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7402
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7262
Весь список
Спорт в регионе
10 февраля 2018  17:18
«Крылья Советов» проиграли в стартовом матче Кубка ФНЛ Игра прошла на Кипре.
«Крылья Советов» проиграли в стартовом матче Кубка ФНЛ
Игра прошла на Кипре. Спорт в регионе
78
10 февраля 2018  10:05
Игроки БК «Самара» стали гостями «Клуба интересных встреч» в школе-интернате «Преодоление»
Игроки БК «Самара» стали гостями «Клуба интересных встреч» в школе-интернате «Преодоление»
Ребята получили небольшой «урок баскетбола». Спорт в регионе
181
9 февраля 2018  15:42
В 31 турнире примут участие более 100 команд из Приволжского Федерального округа, в четырех возрастных категориях.
В селе Богатое пройдет турнир Самарской области по футболу «Зимний мяч Богатое»
В 31 турнире примут участие более 100 команд из Приволжского Федерального округа, в четырех возрастных категориях.    Спорт в регионе
312
9 февраля 2018  14:04
Отборочный тур Семнадцатых молодежных Дельфийских игр России пройдет в Самарской области
Отборочный тур Семнадцатых молодежных Дельфийских игр России пройдет в Самарской области
Сами Дельфийские игры пройдут с 20 по 25 апреля 2018 года в г. Владивосток. Спорт в регионе
311
8 февраля 2018  14:58
Предварительные заявки на участие в «Жемчужине Поволжья» подали 560 пар из 31 региона страны.
В Самаре состоится открытый Кубок Губернатора Самарской области по спортивным танцам «Жемчужина Поволжья»
Предварительные заявки на участие в «Жемчужине Поволжья» подали 560 пар из 31 региона страны.   Спорт в регионе
283
8 февраля 2018  10:42
Самарские Крылья Советов провели первую тренировку на Кипре
Самарские "Крылья Советов" провели первую тренировку на Кипре
Тренировка проходила на поле в Пафосе. Спорт в регионе
399
7 февраля 2018  16:05
Футбольные матчи пройдут в двух возрастных категориях: 12 – 13 лет (2005 – 2006 г.р.) и 14 – 15 лет (2003 – 2004 г.р).
В Самаре пройдет футбольный турнир среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя»
Футбольные матчи пройдут в двух возрастных категориях: 12 – 13 лет (2005 – 2006 г.р.) и 14 – 15 лет (2003 – 2004 г.р).  Спорт в регионе
284
Весь список


Видео
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
534
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
568
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
1818
15 января 2018  09:52
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар Горели домашние вещи.
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар
Горели домашние вещи. Происшествия
616
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
613
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
7364
Весь список

Фоторепортажи
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
428
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3511
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2020
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2447
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2341
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1965
Весь список

Мероприятия
В Новокуйбышевске прошла поминальная панихида в память о погибших сотрудников на пожаре здания УВД в Самаре 10 февраля 1999 года
Сотрудники Госавтоинспекции Самары провели флеш-моб под девизом "Свет спасает жизнь!"
Юные вокалисты из Самары и Самарской стали участниками международного конкурса «Ты супер!»
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре на Московском шоссе женщина за рулем "Ауди" не справилась с управлением и столкнулась с 10 машинами

3171

Кошелев раскритиковал министра транспорта Ивана Пивкина

393

Мальцев рассказал, как сдавать квартиры на время проведения мундиаля

392
за неделю

В Самаре на Московском шоссе женщина за рулем "Ауди" не справилась с управлением и столкнулась с 10 машинами

4747

Елена Лапушкина лично проконтролировала ход работ по устранению последствий взрыва газа на Димитрова

2177

Аэропорт Курумоч расширяет спектр услуг: пассажиры теперь смогут воспользоваться услугами каршеринга

2085
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда