Хоккеистам ЦСК ВВС выплатили долги по зарплате за минувшие январь и февраль
27 марта 2018 13:22
37
Генеральный директор клуба Михаил Ничепуренко сообщил, что долги по заработной плате за январь и февраль перед игроками ЦСК ВВС погашены в полном объеме. По словам гендиректора, деньги за март будут выплачены до конца текущей недели, передает РИА Новости.
«Мы получили точечную субсидию от министерства спорта области, которая идет только на зарплату хоккеистам. Клуб работает в штатном режиме, идет тренировочный процесс, к которому подключены игроки из ЮХЛ», – сообщил изданию Ничепуренко.
Ранее сообщалось, что хоккеисты ЦСК ВВС отказались выходить на лед против альметьевского «Нефтяника» из-за долгов по заработной плате. Позже стало известно, что главный тренер Дмитрий Романов и старший тренер Андрей Козлов отстранены от управления командой.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
27 марта 2018 12:49
Оборудование будет расположено на узлах подвеса под самым куполом арены. ЧМ-2018
92
27 марта 2018 10:55
Его нельзя будет продавать в розницу и потреблять в стеклянной таре в определенные дни. ЧМ-2018
126
26 марта 2018 18:04
27 марта рабочие начнут демонтаж второй части теплицы. ЧМ-2018
435
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7041
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7583
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7434
Спорт в регионе
27 марта 2018 13:22
Ранее сообщалось, что хоккеисты отказались выходить на лед. Спорт в регионе
37
27 марта 2018 11:29
Занятия пройдут в СК "Ипподром Арена". Спорт в регионе
83
26 марта 2018 23:41
Он был лично знаком со школой бокса олимпийского резерва «Ринг», с её становлением, снял более 30 репортажей и был одним из тех, кто верил в будущее школы... Спорт в регионе
385
26 марта 2018 17:56
До конца текущей недели, как планируется, будет "закрыт" март. Спорт в регионе
292
26 марта 2018 15:44
Спорт в регионе
196
26 марта 2018 12:58
На протяжении всего праздника работали интерактивные площадки по мини-ориентированию, настольным играм, детские надувные аттракционы. Спорт в регионе
173
25 марта 2018 19:36
Антон Шипулин финишировал на 16-м месте, Мартен Фуркад — на 19-м. Спорт в регионе
348
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1286
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
789
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
718
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1528
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
897
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
998
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1596
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
927
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4198
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2389
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2855
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2730
Мероприятия