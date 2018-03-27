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Хоккеистам ЦСК ВВС выплатили долги по зарплате за минувшие январь и февраль

27 марта 2018 13:22
37
Хоккеистам ЦСК ВВС выплатили долги по зарплате за минувшие январь и февраль.
Ранее сообщалось, что хоккеисты отказались выходить на лед.

Генеральный директор клуба Михаил Ничепуренко сообщил, что долги по заработной плате за январь и февраль перед игроками ЦСК ВВС погашены в полном объеме. По словам гендиректора, деньги за март будут выплачены до конца текущей недели, передает РИА Новости.
«Мы получили точечную субсидию от министерства спорта области, которая идет только на зарплату хоккеистам. Клуб работает в штатном режиме, идет тренировочный процесс, к которому подключены игроки из ЮХЛ», – сообщил изданию Ничепуренко.

Ранее сообщалось, что хоккеисты ЦСК ВВС отказались выходить на лед против альметьевского «Нефтяника» из-за долгов по заработной плате. Позже стало известно, что главный тренер Дмитрий Романов и старший тренер Андрей Козлов отстранены от управления командой.
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