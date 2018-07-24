Гребцы из Самарской области выиграли первенство России
24 июля 2018 14:01
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В Нижнем Новгороде состоялось первенство России по гребному спорту (до 17 лет). Было заявлено более 600 участников из 23 субъектов РФ. Призерами соревнований стали спортсмены сызранской СШОР №2.
В "двойке" Дарья Подьячева и Алина Харитонова завоевали серебро. В "четверке" Кирилл Буреев, Максим Ледков, Данила Литвяков и Айдар Ибрагимов выиграли золотые медали.
Параллельно с первенством были проведены всероссийские соревнования (до 15 лет). В турнире "четверок" бронзу получили Анастасия Артюхина, Ева Сасина, Алина Юсупова и ЕкатеринаПанкратова, сообщает Минспорта региона.
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