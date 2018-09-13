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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов дал эксклюзивное интервью

13 сентября 2018 13:12
148
Главный тренер
Эфир уже в пятницу, в 19:00.

Перед сегодняшней утренней тренировкой главный тренер "Крыльев" Андрей Тихонов дал эксклюзивное интервью ГТРК "Самара".‬ Эфир уже в пятницу, в 19:00, сообщает ФК в твиттере.

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